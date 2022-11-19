Son Dakika

Adana Büyükşehir'den turizme katkı

EKONOMİ 19.11.2022, 12:30
Adana Büyükşehir'den turizme katkı

“KUDEB’ler-Koruma Kurulları ve Koruma Mevzuatı” başlıklı eğitim Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.ADANA (İGFA) - ÇEKÜL Vakfı bünyesinde faaliyette bulunan ÇEKÜL Akademi, 2009 yılından bugüne Tarihi Kentler Birliği’ne üye belediyelerin koruma alanında çalışan ekiplerine yönelik vaka analizleri, iyi örnekler, pratik uygulamalar ve alan ziyaretleri aracılığıyla aktarılan eğitim programları düzenliyor.

ÇEKÜL “Kentsel Koruma Eğitimleri”, “Alanda Eğitimler Programı”, “UNESCO ve Yerel Yönetimler Eğitim Programı”, “Kültürel Miras ve Turizm Birlikteliği Eğitim Programı” ve “Kentler ve Müzeleri; Kurulumdan İşletmeye Eğitim Programı” ana başlıklarında ücretsiz eğitim programları düzenlemektedir. Söz konusu eğitimlerle; güncel koruma yaklaşım ve ilkelerinin yerel yönetim kadrolarına iyi örnekler, pratik uygulamalar ve alan ziyaretleri aracılığıyla aktarılmasının sağlanması amaçlanıyor.

Geçtiğimiz yıl başlatılan “Kentsel Koruma Eğitimleri” programından belli başlı eğitimler bölge kapsamında düzenleniyor.

14 -15 Kasım 2022 tarihleri arasında Bölgesel Kentsel Koruma Eğitimleri kapsamında “KUDEB’ler, Koruma Kurulları ve Koruma Mevzuatı” başlıklı eğitim Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerden alanında uzman 30 kişinin katıldığı programda Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı Komisyon üyesi Mimar Bülent Baykal, Kültür Varlıkları Koruma Mevzuatı, Tespit – Tescil İşlemleri ve Kurullar, KUDEB Yönetmeliği ve Koruma Kurulu İlişkileri konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi KUDEB Müdürü Şahin Kıl KUDEB Şube Müdürlüğü’nün yapmış olduğu koruma çalışmaları ile ilgili sunumlarını yaptı.

Sunumların ardından KUDEB Uzmanları ile birlikte saha ziyareti gerçekleşti. Tepebağ Höyük Arkeolojik Sondaj Kazı Alanı, Tepebağ Mahallesi Avukat Turan Arun Sokak; Kayalıbağ Mahalesi 26009 Sokak Kentsel Tasarım, Sağlıktaştırma ve Meydan Düzenlemesi Proje Alanları, Kayabağ Mahallesi 26009 Sokakta bulunan tek yapı ölçeğinde restorasyon çalışmasına devam edilen tescil kültür varlığı 99 envanter nolu yapının çalışmaları, meydan olarak düzenlenmesi planlanan kale kalıntısı çevresi, Sinema Müzesi, Taşköprü ve çevresi, Ulu Cami Mahallesi’nde restorasyonu tamamlanmış olan, tefrişat çalışmaları devam eden 122-123 envanter nolu konaklar, 1. ve 2. etap uygulamaları tamamlanan, 3. etap uygulamasına devam edilen Ali Münif Yeğenağa Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Ulu Sokak Sağlıklaştırması ve Mural Art çalışmaları yerinde incelendi.

Alan ziyaretlerinin sonunda Bülent Baykal katılımcıların sorularını cevapladı. Eğitim programı, KUDEB Şube Müdürlüğünde yapılan sertifika töreniyle sonlandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Boluspor 12 22
6. Bodrumspor 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 13 20
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 13 14
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4