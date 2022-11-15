Açlık sınırı 7 bin 552 lira!

Birleşik Metal-İş Sendikası bünyesindeki kısa adı BİSAM olan Sınıf Araştırma Merkezi'nin yayımladığ rapora göre açlık sınırı 7 bin 552 lirayı, sağlıklı beslenmenin maliyeti ise günlük 250 lirayı geçti.ANKARA (İGFA) - BİSAM'ın açlık ve yoksulluk sınırlarının yer aldığı aylık raporu yayımlandı.

Ekim 2022 raporuna göre, geçen ay dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 7 bin 552 liraya yükseldi. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan BİSAM hesaplamalarına göre yoksulluk sınırı ise 26 bin 123 lira olarak belirlendi.

Günlük harcama tutarları BİSAM araştırmasına göre, Ekim'de günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 84,66 lirayla süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken asgari harcama tutarı ise 41,69 lira olarak hesaplandı. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 41,40 lira olurken ekmek için gerekli harcama tutarı günlük 23,41 lirayı buldu. Katı yağ ve sıvı yağ içinse 16.32 liralık masraf yapılması gerektiği belirtildi.

Araştırmaya göre, yumurta için 6,76 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez içinse 8,27 lira harcama yapılması gerekti.

Hatırlanacağı gibi BİSAM'ın Eylül ayında yayımladığı raporda açlık sınırı 7 bin 300 lira, yoksulluk sınırı ise 25 bin 252 lira olarak yansıtılmıştı.