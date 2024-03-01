AB’ye üye ülkelerin büyükelçileri Kayseri’ye geliyor

Kayseri-AB İş Dünyası Forumu 4 Mart'ta Kayseri Ticaret Odası’nda yapılacak.

Mehmet UZEL /KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) 4 Mart Pazartesi günü Avrupa Birliği Kayseri İş Forumu 2024 Programına ev sahipliği yapacak. AB ve Türkiye Ekonomik İlişkilerimizin Geleceği Yeşil Dönüşümü ve Dijitalleşme için AB’nin Destekleri konulu panelin düzenleneceği programda Kayseri Yatırım Fırsatları da konuşulacak.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy programla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde, Avrupa Birliği – Kayseri İş Forumu 2024 Programımızı 4 Mart 2024 tarihinde M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştireceğiz. Açılış konuşmaları ile başlayacak programda ‘AB ve Türkiye Ekonomik İlişkilerimizin Geleceği Yeşil Dönüşümü ve Dijitalleşme için AB’nin Destekleri’ konulu panel yapacağız. Panelimize Dış işleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Sn. Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sn. M. Rıfat Hisarcıklıoğlu ile AK Parti Kayseri Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Sn. Murat Cahid Cıngı konuşmacı olarak katılacak. AB'ye üye 18 ülkenin Büyükelçilerini de programımızda konuk edeceğiz. Panelimizde Kayseri Protokolümüz de yer alacaklar. Dış işleri Bakan Yardımcımız, TOBB Başkanımız ve AB’ye üye ülkelerin büyükelçilerini 2 gün boyunca Kayseri’de misafir edeceğiz. “