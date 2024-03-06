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ABD’nin en büyük ticaret etkinliği bu yıl İstanbul’da

EKONOMİ 06.03.2024, 17:36
ABD’nin en büyük ticaret etkinliği bu yıl İstanbul’da

Türkiye’yi global pazarlara taşıma hedefiyle 135 üyesiyle faaliyet gösteren AmCham Türkiye’nin (Amerikan Şirketler Derneği), 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. Toplantıya ABD Ticaret Müsteşar Yardımcısı Neema Singh Guliani, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat ve Türkiye’nin Washington önceki dönem Büyükelçisi Murat Mercan onur konuğu olarak katıldı. ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Neema Singh Guliani, ABD hükümetinin en büyük ticaret etkinliği olan Trade Winds’in mayıs ayında İstanbul’da yapılacağını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de 60 milyar doların üzerinde yatırımı olan ve 100 bin kişiye istihdam sağlayan 135 ABD şirketini temsil eden AmCham Türkiye’nin (Amerikan Şirketler Derneği) 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 5 Mart 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

ABD Ticaret Müsteşar Yardımcısı Neema Singh Guliani, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat ve Türkiye’nin Washington önceki dönem Büyükelçisi Murat Mercan’ın onur konuğu olarak yer aldığı toplantıda 2024 yılına ilişkin beklenti ve hedefler ele alındı.

ABD-TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ OLUMLU SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Genel Kurul açılış konuşmasını gerçekleştiren AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, 2023 yılının Türkiye ve ABD arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkilerdeki potansiyelini ortaya koymaya devam ettiğinin altını çizdi. Turnaoğlu, “Türkiye’nin ABD ile ikili ticaret hacminin 2023’te 30,6 milyar dolara ulaşırken; ABD Türkiye’nin ihracatta en büyük ikinci ithalatta ise en büyük beşinci pazarı olarak konumlandı. Türkiye ve ABD ticari ilişkileri 200. yılına yaklaşırken AmCham Türkiye olarak kuruluşumuzun 20. Yılında Türkiye’de faaliyet gösteren, 60 milyar dolarlık yatırım ve 100 bin kişilik istihdam yaratan 135 ABD’li üye şirketi temsil ediyoruz.” dedi. İkili ekonomik ve ticari ilişkilerde, hayata geçirilebilecek çok daha güçlü bir potansiyel olduğunu vurgulayan Turnaoğlu, “AmCham olarak iki ülke arasındaki yatırım ve ticareti artırarak Türkiye’yi küresel pazarlara taşıyan güç olma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. 2023 yılında Türkiye’ye gelen 126 doğrudan yatırım projesinin 16’sının Amerikan yatırım projeleri olması ABD’yi geçen yıl birinci yıla taşıdı. 2024 yılında ise ‘Balkanlardan Orta Asya’ya Bölgesel İş birliği, Dijital Yatırımlar ve Sürdürülebilirlik’ alanlarına odaklanmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

TÜRKİYE ULUSLARARASI YATIRIMCILARA ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, AmCham Türkiye 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “İstikrarlı ekonomisiyle bölgesinde öne çıkan Türkiye yetenekli iş gücü, stratejik konumu ve küresel tedarik zincirine güçlü entegrasyonu ile uluslararası yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. 20 yılda bölgesinde en yüksek yoğunlukta uluslararası yatırım çeken ülke olması da bunları teyit ediyor. Son 20 yılda 262 milyar dolarlık yatırım çektik, küresel pastadaki payımız şu an yüzde 1, en kısa sürede bunu yüzde 1,5’a çıkartmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde açıklayacağımız “Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Stratejisi: 2024-2028” dokümanının çizeceği çerçevede ivmemizi artırarak hem özel hem de kamuda yer alan tüm paydaşlarımızla birlikte kararlılıkla ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

ABD’NİN EN BÜYÜK TİCARET ETKİNLİĞİ VE İŞ GELİŞTİRME FORUMU İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK

ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Neema Singh Guliani: “ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Avrupa ve Avrasya Bölgesi genelinde temaslarını sürdürmeyi planlamaktadır. 2024’ün mayıs ayında İstanbul’da Trade Winds Forumu’nu düzenlemeyi sabırsızlıkla bekliyor, başarılı geçmesini temenni ediyoruz. Trade Winds, ABD Hükümeti’nin en büyük ticaret etkinliği ve iş geliştirme forumudur. AmCham Türkiye’nin Trade Winds’e Platin Sponsor olarak destek vermesinden memnuniyet duyuyoruz.”

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, “Ticari bağlarımız gelişmeye devam ediyor. İkili ticaret ilişkilerimizin gösterdiği etkileyici büyüme Amerikan şirketlerinin Türkiye’ye yaptığı önemli katkıları ortaya koymakta, yaratılan binlerce istihdam olanağını ve ortak refahı yansıtmaktadır ”şeklinde konuştu.

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