ABD’li Şef Türkiye’ye övgü yağdırdı

Turkish Tastes markasına destek olan ABD’li şeflerin Türkiye ziyaretleri devam ediyor. Şef Reimund Pitz, İzmir’de üretim alanlarına, işletmeler ve restoranlara ziyaretler gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Yıllık 160 milyar dolar gıda ithalatıyla dünyanın en büyük gıda ithalatçısı olan ABD’de Türk gıda ürünlerinin daha fazla tercih edilmesini amaçlayan Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 6 gıda ihracatçı birliğinin katılımıyla, Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen “Turkish Tastes-TURQUALITY Projesi”nde 2. Dönemin 1’inci Yılının sonuna doğru yaklaşılıyor.

EİB Gıda Birlik Başkanları ve Ege İhracatçı Birlikleri adına projenin koordinasyonundan sorumlu olan ve Turkish Tastes Ambassador Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel ve Şef Reimund Pitz basın toplantısı düzenleyerek proje ile ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

Ayrıca Şef Reimund Pitz, Kazım Gürel’e Chain des Rotisseur Honor Society topluluğunun Türkiye Elçisi ödül nişanını takdim etti. ABD’li şef Türk gıda firmalarının yetkilileriyle de ikili görüşmeler yaptı.

TÜRKİYE’DE ÖĞRENDİKLERİMLE İLGİLİ ABD’DE SEMİNER VERECEĞİM

Şef Reimund Pitz, “Turkish Tastes Turquality Projesi kısa sürede çok başarılı oldu. ABD’de en fazla mücadele ettiğimiz konu akşam yemeğinde vegan ve vejetaryen seçeneklerin az olması. Türkiye’de çeşitlilik o kadar çok ki, hem de kişiye özgü çeşitlilik söz konusu. Bir vejetaryan Türkiye’de hiç zorlanmaz. Türkiye’de beslenme son derece iyi ve dengeli, bitkisel proteinleriniz var. Türkiye’de o kadar çok şey öğrendim ki burada gördüğüm şeyler inanılmazdı. Başka ülkelerde mastercheflerle görüştüm ancak burada gördüklerimden faydalanacağım ve Türkiye’de öğrendiklerimle ilgili ABD’de seminer vereceğim. Baharatlarınız, zeytinyağlarınız inanılmaz. Aşçılar hem geleneksel şekilde çalışıyor hem de teknoloji kullanıyorlar. Zeytinyağınız muhteşem. Farklı bölgesel kıyılar var ve o kıyılara özgü yemekler var. ABD’de farklı yarışmalar yapıyoruz ve ulusal şampiyonlar seçiliyor. Liselere yönelik yarışma programı da var. ABD’de milyonlarca lise öğrencisi var. Sizin gibi organizasyonlarda bu işin içinde yer alabilir. Amacımız Türk ürünlerini dünyaya tanıtmak değil yeniden sunmak. Ege İhracatçı Birlikleri, Ege İhracatçı Birlikleri adına projenin koordinasyonundan sorumlu Turkish Tastes Ambassador Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel ve Turkish Tastes Turquality Proje Koordinatörü Ayhan Karabulut’u başarılarından dolayı çok tebrik ediyorum.” dedi.

DÖRT YILLIK BİR TANITIM STRATEJİSİ OLUŞTURDUK

Ege İhracatçı Birlikleri adına projenin koordinasyonundan sorumlu Turkish Tastes Ambassador Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel, “EİB olarak, dünyanın en önemli tüketici pazarı olan ABD’de, gıda ürünlerimizin tanıtımını sağlamak amacıyla yürütmekte olduğumuz TURQUALITY projemiz kapsamında 2018’den itibaren çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Markalaşma çalışmaları uzun vadeli, detaylı ve amaçları net olarak belirlenen bir yol haritası üzerine inşa edildiği taktirde başarılı sonuçlar verebilir. Bu doğrultuda çalışmalarımızın ilk adımını esas olarak 2019 yılından itibaren bir yıl süren detaylı bir pazar araştırması ile atmıştık. Nisan 2019’da ise bu pazar araştırması sonuçlarını hem sizlerle hem üye firmalarımızla paylaşmıştık. Pazar araştırma çalışması kapsamında, ABD pazarındaki durumumuzu; ihraç ürünlerimize yönelik ABD’deki güncel trendler, gelecek döneme yönelik beklentileri, rekabet koşulları, ülke içerisinde spesifik hedef kitleler ve potansiyeli en yüksek olan ürün gurupları gibi kriterler doğrultusunda verilere ulaştık ve bu verileri analiz ettik. Analizler doğrultusunda da iki temel öğeden oluşan dört yıllık bir tanıtım stratejisi oluşturduk.” diye konuştu.

ABD GIDA SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK FİRMALARININ ŞEFLERİ TÜRKİYE’DE

Kazım Gürel, “İlk olarak American Culinary Federation’a 2 dönem başkanlık eden ve ABD gıda sektörünün 2’inci en büyük firması olan US Foods’ta Corportate şef olan Thomas Macrina Eylül ayında ülkemizi ziyaret etti. Önümüzdeki hafta American Culinary Federation Yönetim Kurulu üyesi ve Shamrock Foods Corporate şefi Greg Matchett’ı ağırlayacağız. Bu hafta ise kariyeri özetlenemeyecek kadar uzun başarılar ve unvanlarla dolu Şef Reimund Pitz’i ağırlamaktan onur duyuyoruz. Şef yine American Culinary Federation’a 2 dönem başkanlık etmiş ve benim de yeni üyesi olduğum Chain des Rotisseurs ABD Başkanıdır. Kendisine bugüne kadar verdiği destek ve ziyareti ile onurlandırdığı için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.