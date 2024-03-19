ABD'deki havacılık zirvesinde Coşkunöz Aerospace ilgisi

Coşkunöz Aerospace; havacılık sanayiinin dünya çapında öncü şirketlerini bir araya getiren Aerospace & Defense Supplier Summit’e katıldı.BURSA (İGFA) - Coşkunöz Holding bünyesinde havacılık alanında faaliyet gösteren Coşkunöz Aerospace, dünyanın dört bir yanından havacılık sektöründeki uzmanlarının buluşma noktası olan Aerospace & Defense Supplier Summit’e katıldı.

12-14 Mart tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle şehrinde sektörün öncü firmalarını bir araya getiren Aerospace & Defense Supplier Summit’te Coşkunöz Aerospace’in havacılık kabiliyetleri, dünyanın dört bir yanından katılan ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Şirket, 25’ten fazla ülkeden 700 firmanın katıldığı zirvede gövde, komponent, detay montaj, talaşlı imalat, sac sekillendirme, takım tasarımı ve imalatı gibi yetkinliklerini tanıttı.

Global pazardaki ihtiyaçlara yönelik çalışmalarını sürdüren Coşkunöz Aerospace etkinlikte, Türkiye’ye katma değer sağlayacak yeni projeleri kısa ve orta vade yatırım paketleri ile hayata geçirmek için havacılık sektörünün önde gelen firmaları ile potansiyel iş birliği konularını görüştü.