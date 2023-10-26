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ABD'de yüksek mortgage faizi talebi baskıladı

EKONOMİ 26.10.2023, 17:15
ABD'de yüksek mortgage faizi talebi baskıladı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının yüzde 8'e yaklaşmasıyla mortgage başvuruları 1995'ten bu yana en düşük seviyede kalmaya devam etti.ABD (İGFA) - Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 20 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular önceki haftaya kıyasla yüzde 2 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 2 arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,7'den yüzde 7,9'a çıkarak yükselişini 7'nci haftaya taşıdı. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,98'den yüzde 7,08'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, "Yüksek mortgage oranları, potansiyel konut alıcılarını piyasadan uzak tutuyor ve yeniden finansman faaliyetlerini baskılamaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan ABD'de yeni konut satışları, eylülde aylık bazda yüzde 12,3 artışla 759 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yeni konut satışlarının bu dönemde 680 bin olması öngörülüyordu.

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