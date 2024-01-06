ABB'den üreticiye 1923 mısır silajı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılında 1923 adet mısır silajının dağıtımına başladı.ANKARA (İGFA) - BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda yetiştirilerek paketlenen mısır silajları 24 ilçede 40 yaş ve altı hayvan yetiştiricilerine dağıtılıyor.

Kırsal kalkınma projeleriyle örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretme katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yerli üreticiye tohumdan fideye, mazottan gübreye kadar pek çok konuda destek veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 1923 adet mısır silajı desteği” sloganıyla BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda hasadı yapılıp paketlenen mısır silajlarını 40 yaş ve altı hayvan yetiştiricilerine dağıtmaya başladı.

YÜZDE 100 HİBE

Gölbaşı Karaoğlan’da bulunan Türkiye’nin en büyük Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda yetiştirilen mısır silajları 24 ilçede 247 kırsal mahalledeki üreticilere dağıtılıyor. 992,5 ton mısır silajı Hayvan Varlığı Belgesi ile İşletme Tescil Belgesine sahip 40 yaş ve altı 397 üreticiye yüzde 100 hibeyle dağıtılıyor.