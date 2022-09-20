AB'de ekmeğe rekor zam

AB ülkelerinde enerji krizi ve tahıl tedarikinde yaşanan aksamaların etkileri devam ederken ekmeğe ortalama yüzde 18 zam geldi.ANKARA (İGFA) - Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'tan yapılan açıklamada, geçen ay ekmeğin fiyatının 2021'in aynı döneminden bu yana ortalama yüzde 18 arttığı, bir önceki yıl artışın yüzde 3 olarak kaydedildiği belirtildi.

Ekmek fiyatlarındaki artışın başlıca sebebinin Ukrayna krizi nedeniyle küresel tahıl tedarikinde yaşanan aksaklıklar olduğu belirtilen açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın tahıl tedarikinde önde gelen ülkeler olduklarına işaret edildi.

Bununla birlikte AB ülkelerinde enflasyon henüz çift haneli rakama ulaşmadı, ekmekte görüşen bir fiyat artışının yaklaşık yüzde 8 olan tüketici fiyat endeksinden kayda değer seviyede yüksek.

AB ülkelerinde ekmek fiyatları farklı oranlarda artarken rakamlar Fransa'da yüzde 8, Hollanda'da yüzde 10, Macaristan'da yüzde 66, Litvanya'da yüzde 33, Estonya ve Slovakya'da yüzde 32, Almanya'da ise yüzde 17.5 oldu.