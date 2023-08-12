A101'den aldığı Marmarabirlik zeytini küflü çıktı

İstanbul’da yaşayan gazeteci ve basın danışmanı Candaş, A101’den aldığı Marmarabirlik zeytini küflü çıkınca hayatının şokunu yaşadı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren ve her gün binlerce vatandaşın alışverişini yaptığı süpermarket zincirlerinden şikâyetler gelmeye devam ediyor. En son şikâyet İstanbul Kadıköy’de bulunan A101’den geldi.

Kahvaltılık alışveriş yapmak için internetten alışveriş yapan gazeteci Serkan Candaş, A101’in mobil uygulamasından Marmarabirlik Salamura Siyah Zeytini sipariş etti. Kurye tarafından evine getirilen zeytini açan Candaş, zeytinlerin küflü olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Zeytinin son kullanma tarihi 2025 olmasına rağmen tamamen küflendiğini gören Candaş, A101 ve Marmarabirlik yetkilileriyle görüşmek istedi ancak yetkili bir kişiye ulaşamadı.

Serkan Candaş gerekli yerlere tüm şikâyetleri edeceğini ve başkasının başına bu olay gelmemesi için çabalayacağını belirtti.