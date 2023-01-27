972 milyon liralık 'tarımsal' destek hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 972 milyon 333 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün saat 18.00 itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "972 milyon 333 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, tarımsal destek ödemelerinde Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği'nin 956 milyon 455 bin 159 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği'nin 13 milyon 743 bin 303 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği'nin ise 2 milyon 134 bin 538 lira olarak çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.