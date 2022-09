91. İzmir Enternasyonal Fuarı açıldı! Nerede eski fuarlar...

Türkiye’nin ticari ve kültürel hafızasından önemli izler taşıyan İzmir Enternasyonal Fuarı 91. kez, uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu ise Türkiye’de ilk kez kapılarını açtı.İZMİR (İGFA) - İzmir çifte fuar heyecanı yaşıyor. 91. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ve Terra Madre Anadolu 2022 bu akşam kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünyanın en köklü fuarları arasında yer alan Türkiye’nin ilk fuarı İEF, I·zmir Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde, I·ZFAS¸ tarafından düzenleniyor. İEF kapsamındaki uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu ise Türkiye’de ilk kez yapılıyor.

Festival havasında kortej İEF ve Terra Madre Anadolu’nun heyecanı önce festival havasındaki kortejle kentin sokaklarına taştı. Binlerce kişinin katıldığı coşkulu kortej Gündoğdu Meydanı’ndan başladı. “Umudumuz atalık topraklarda”, “Ruhun geride kalmasın yavaşla”, “Üzümünü ye bağını sor”, “Doğanın çığlığına kulak ver”, “Susarsak hepimiz susayacağız” ve “İzmir’i çiçeklerle süslüyoruz” dövizlerinin taşındığı kortejde İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin arama kurtarma köpeklerinden İzci, Betty ve Asil de yer aldı. Yurttaşların balkonlarından alkışlarla eşlik ettiği kortej Plevne Bulvarı üzerinden ilerleyerek açılış töreni için Kültürpark Lozan Kapısı’nın önüne ulaştı.

Lozan Kapısı’nın Kültürpark tarafında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in ev sahipliğindeki açılış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 21. Dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Slow Food International Genel Sekreteri Paolo Di Croce, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile eşi Nuray Karalar, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, yabancı misyon temsilcileri, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve birliklerin temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

“Bu buluşmamız bir mayalanma hikayesi” Açılış konuşmasında Başkan Tunç Soyer, “Asırlık bir çınar ağacı kadar sağlam köklerimizle ve yepyeni bir heyecanla İzmir’den dünyaya doksan birinci kez merhaba diyoruz. 1923 yılında büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açılışını yaptığı İzmir İktisat Kongresi’yle temelleri atılan bu fuar, bizim için yaşayan bir kültür mirası. İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir’den dünyaya ve dünyadan İzmir’e uzanan bir köprü. Bu köprünün bir ucunda Anadolu’nun kadim bereket uygarlığı var. Diğer ucunda ise değişimin yeryüzündeki ayak izleri, yeni düşünceler, fikirler ve keşifler... Burası, dünyayı ve Türkiye’yi birbiriyle buluşturan müthiş bir meydan. Enternasyonal Fuar işte bu nedenle 8 bin 500 yaşındaki İzmir’e ve yüz yaşındaki Cumhuriyetimize çok yakışıyor. Geleceğin Türkiye ’sine yön veriyor. Çünkü bu buluşmamız bir mayalanma hikayesi” dedi.

Yerli ve milli üretim seferberliği büyümeye devam edecek Çok rengin, çok sesin ve çok nefesin ortak bir ruhla güçlendiğini söyleyen Başkan Soyer, “91. fuar etkinliklerimiz kapsamında kurtuluş günümüz 9 Eylül’ü, yüz yıllık zaferimize yakışacak şekilde Türkiye tarihinin en büyük sahne performansıyla kutlayacağız. Aynı akşam megastarımız Tarkan, Kordon boyunda İzmirlilerle buluşacak. Bu akşamdan 11 Eylül’e kadar ülkemizin yetiştirdiği çok sayıda sanatçı İzmir’de olacak. Ve bugün... Fuarımızı açmanın yanı sıra Anadolu’nun lezzetlerini dünya sofralarıyla buluşturuyoruz. İEF’yi dünyanın en önemli gastronomi organizasyonlarından biri olan Terra Madre ile eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Terra Madre Anadolu bizim için sadece bir lezzet fuarı değil. İnsanın yaşamla olan ilişkisini yeniden tarif ettiğimiz, iklim krizi, enerji krizi, gıda krizi, yoksulluk ve savaşl ar karşısında kalıcı çözümler ortaya koyacağımız bir ortak akıl hareketi. Bunun somut bir ürünü olan ‘İzmirli’ markamızı kuraklık ve yoksullukla mücadelemizin yepyeni bir sonucu olarak az sonra dünyaya sunacağız. ‘İzmirli’ ile İzmir’in meralarında üretim yapan çobanlarımızdan aldığımız sütlerden üretilen peynirleri, Türkiye ve dünyanın her yerindeki alıcılarıyla buluşturuyoruz. Hep dediğimiz gibi, İzmir’in en ücra köylerindeki küçük üreticilerimizi ve İzmir’in üretici kooperatiflerini ihracatçı haline getireceğiz. Süt ürünleri ile başlattığımız bu yerli ve milli üretim seferberliği, yine kooperatiflerimizin ürettiği zeytinyağı, tahıllar, baklagil ve üzüm gibi ürünleri de içine alarak büyümeye devam edecek. Terra Madre Anadolu ile başlayan bu çalışmamız, komş usu açken gözüne uyku girmeyenlerin, 'kurda, kuşa, aşa' diyerek; kendisi ve doğa için aynı anda üretmesini bilenlerin seferberliği, hayatta kalma mücadelesidir” diye konuştu.

“Bizim ruhumuz Mustafa Kemal'in ruhudur” Başkan Soyer İzmir’in 91 yıldır kendi EXPO markasını yaratmış bir şehir olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu fuar, İkinci Dünya Savaşı yıllarının zor koşullarına rağmen binlerce ziyaretçiyi ağırlamış. İnsanlara umut olmuş. Neredeyse bir asır boyunca kapılarını hiç kapatmamış bir EXPO’dan bahsediyoruz. Bir kültür, ticaret, turizm, eğlence ve eğitim meydanı olan bu buluşmanın adı: İzmir Enternasyonal Fuarı. Bu nedenle İEF’yi gelecek nesillere taşımak ve dünyaya çok daha iyi anlatmak bu şehrin belediye başkanı olarak benim boynumun borcu. On gün boyunca yüz binlerce kişinin ziyaret edeceği fuarımızın çok çok önemli bir misyonu daha var. Umudu büyütmek! Bizim elimizin her kımıldayışında, kurduğumuz her cümlede ve yaptığımız her işte başka bir ruh var. Bu ruh, Ege’nin amazon kadınlarının, Börklüce Mustafa’nın, Anadolu’nun ruhudur. İçimiz deki bu ruh... ‘Sen başla bitiren bulunur’ diyebilecek kadar cesur olan Hasan Tahsin’in ruhudur. Herkes iyi bilsin ki... Bizim ruhumuz Mustafa Kemal’in ruhudur. Burası binlerce yıldır bir medeniyetler beşiği olan, barışın, uyumun, demokrasinin, sanatın coğrafyası: Anadolu! Burası, ilk kurşunun atıldığı, kurtuluşun ve kuruluşun başladığı Cumhuriyet şehri: İzmir. Zaman zaman karamsar, kimi zaman yorgun ve bazen de öfkeli olabiliriz. Fakat bu akşam, İzmir’in gök kubbesi altında sadece umutlu olmalıyız. Öyleyiz. Çünkü yüz yıl önce bu memleketin kurtuluşunun müjdecisi olan İzmir, kahraman atalarının izinden yürüyerek onların hatırasını yaşatmaya ve yine gelecek kuşaklara umudun lokomotifi olmaya devam edecektir.”

“Yaşam daima!” İzmir’in yüz yıldır yaşadığı kesintisiz barışın kıymetini bilen, ona namusu gibi sahip çıkan insanların şehri olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “İzmir Mustafa Kemal Atatürk’ün zafer destanının ardından kurduğu Cumhuriyeti, ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandıracak olanların şehridir. Çünkü İzmir cesurdur. Çünkü İzmir dayanışmayı en iyi bilen, birbirlerine sevgiyle, hoşgörüyle, şefkatle bağlı insanların şehridir. Ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda açtığımız bu meydana gelen sevgili İzmirliler yüreğimizdeki bu umudun ve cesaretin en güzel hali sizlersiniz. Gelin, yaşamı daim kılmak ve umudu yaymak için İzmir’in bereket sofrasını büyütelim. Bu toprakların bereketini çoğaltmak ve adil bir şekilde bölüşmek için birbirimize daha sıkı kenetlenelim. Sözlerimi, Terra Madre Anadolu’nun manifestosunda tüm Akdeni z dillerinde söylediğimiz şu ifadeyle bitirmek isterim: Yaşam, daima!” diyerek konuşmasını tamamladı.

Turagay: “İzmir dediğimiz aklımıza İzmir Fuarı aklımıza gelirdi” Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “91 yıl dile kolay. Koskoca bir ömür. 91 yıl geçmiş ve İzmir ile İEF 91 yılda birçok ilke imza atmış. İlk genel nitelikli fuar. İkinci Dünya Savaşı'nda bile kapılarını kapatmamış. İEF açıldığında gazetelerden takip ederdik, televizyonun tek kanallı olduğu dönemde televizyondan takip ederdik. İzmir dediğimizde İzmir'in simgesi olan İzmir Fuarı aklımıza gelirdi. Bu mirası gelecek yıllara da taşımalıyız. Bunun için Ticaret Bakanlığı olarak gerekli desteği vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Fuar bizim için çok önemli, İzmir bizim için çok önemli. Terra Madre, uluslararası dünyada önde gelen gastronomi etkinliklerinden bir tanesi. Gıdanın ne kadar önemli olduğunu algılıyoruz. Böyle bir etkinliğe ev sahibi olduğu için İEF'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Köşger: “Özlediğimiz etkinliklerle gerçekleşeceğine inanıyoruz” İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Pandemi nedeniyle buruk ve daha az katılımla geride bıraktığımız iki fuarın ardından, bu yıl özlediğimiz ve beklediğimiz etkinliklerle gerçekleşeceğine inandığımız fuarımızın ilimize ülkemize ve yerli yabancı tüm katılımcılara yararlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Toprak Anamız için mücadele etmeliyiz” Slow Food International Genel Sekreteri Paolo Di Croce ise şu ifadeleri kulandı: “Eğer bir şey için teşekkür edecek olursak bu sağlıklı bir şekilde gıda üretimini teşvik etmek için harekete geçen değerli Terra Madre mücadelecileri içindir. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Dünya değişiyor, sistem de değişiyor. Bunu hep birlikte değiştirmeliyiz. Toprak Anamız için mücadele etmeliyiz, bu yüzden adımız Terra Madre.”

Konuşmaların ardından fuarın bereketli geçmesi için testi kırıldı.

Her iki fuar da 11 Eylül tarihine kadar konserler, tiyatro, sinema gösterimleri, sergiler, mutfak şovları spor ve eğlenceli etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.