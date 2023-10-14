9. Erciyes Mükemmellik Zirvesi düzenlendi!

Türkiye Kalite Derneği Kayseri Şubesi tarafından bu yıl 9.’su ​düzenlenen Erciyes Mükemmellik Zirvesi Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Protokolden yöneticiler, sanayiciler, öğrenciler ve bireysel katılımın olduğu etkinliğe, 12. Hava Üs Garnizon Komutanı Sayın Haldun Taşan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Gülsoy'da katıldı.

Türkiye Kalite Derneği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Korkmaz, KalDer Kayseri faaliyetlerinden ve hedeflerinden bahsetti. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren KalDer Türkiye Yönetim Kurulu Yılmaz Bayraktar konuşmasında, bu etkinlikte "Geleceğe açılan kapının anahtarını vermeye çalışacağız. “diyerek dijitalleşmenin geleceğine vurgu yaptı ve Kayseri KalDer yönetimini bu konuya değindiği ve katılımcılara da gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Toplantının açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, " Düzgün dürüst prensipli çalışma kaliteyi getirir bu uyumu kaçırmamak gerekir." dedi ve böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Konuşmacılar ile gerçekleşen zirve, katılımcıları ile buluştu. Zirve, bu yıl Cımhuriyetimizin 100. Yılına özel 5 oturum ile gerçekleşti..

“Türkiye'den Dünyaya Başarı Yolculuğı” başlıklı 100. yıl özel açılış oturumunu Yataş Grup Ceo'su Nuri Öztaşkın“Yeni Nesil Yetkinlikler” başlıklı özel oturumunu YMA Gelişim Platformu Kurucusu Yasemin Merih Alpaslan, “Bir Cumhuriyet Kenti: KAYSERİ” özel oturumunu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde Teknoloji Projeleri Yöneticisi Tanyel Çakmak, “Bir kişi bir orduya eşdeğer” özel oturumunu UnifyBytes CEO'su Mahir Yüksel gerçekleştirdi.

Etkinliğe özel konuşmacı olarak katılan Şair, Yazar, Gazeteci, Araştırmacı, Tiyatro Oyuncusu Sunay Akın’ın “Kalite Yolculuğu” başlıklı kapanış özel oturumu da tüm katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.