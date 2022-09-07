882 milyon 774 bin TL 'sosyal' destek hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , Aile Destek Programı ödemelerine bugün başladı. 1,6 milyondan fazla haneye 882 milyon 774 bin lira ödeme yapılacak.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal koruma kalkanının en önemli ayaklarından biri olan "Aile Destek Paketi" kapsamındaki hak sahibinin 1,6 milyondan fazla haneye toplam 882 milyon 774 bin TL'yi bulan ödemeleri bugün gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Yanık, destek programının ikinci ödemesi kapsamında 1 milyon 659 bin 48 haneye 882 milyon 774 bin lira tutarında ödeme yapıldığını, hak sahibi hanelere 10 ay daha destek sağlanacağını kaydetti.

Destek programından faydalanmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden ya da ikametgah adresinin bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapması gerekiyor.