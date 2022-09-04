868 yatırımcı firma 24 bin 169 istihdam sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Temmuz 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listelerini bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin yatırım teşvik begeleri listesi ile iptal edilen yatırım teşvik belgeleri ve tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgeleri listelerini Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladı.

Temmuz ayında 868 firmaya yatırım teşvik belgesi verilirken, belge alan projelerin yatırım tutarı 38 milyar 165 milyon 474 bin 953 lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 24 bin 169 kişinin istihdam edilmesi planlandı.

Ayrıca yine bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile sabit yatırım tutarı 367 milyon 936 bin 382 lira olan 32 yatırımın teşvik belgesi iptal edilirken, 156 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi.

–– 2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz. –– 2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz. –– 2022 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.