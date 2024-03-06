85 ülkeden alıcılar, yeni trendler için geldi

Informa Markets tarafından Züccaciyeciler Derneği ZÜCDER işbirliğinde düzenlenen Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı HOST Istanbul’un 17. Uluslararası buluşmasına, 85 ülkeden alıcı geldi. Tamamı yerli üretici 300 markanın katıldığı fuarın, yurt dışı ziyaretçi oranı yüzde 20’ye yaklaştı. Alanında, dünyanın en büyük 10 ihracatçısı arasında yer alan ve 2024 sonuna kadar 7 milyar dolar ihracat hedefleyen ev ve mutfak eşyası üreticilerinin HOST Istanbul’dan sonraki yeni durağı ise Eylül ayındaki ZUCHEX olacak.İSTANBUL (İGFA) - 12 milyar dolarlık büyüklüğe sahip Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü, bölgesinin en önemli ticaret fuarlarından birisi olan HOST Istanbul’da buluştu. Katılımcıları ve ziyaretçileri için oldukça verimli bir fuarı daha geride bıraktıklarını söyleyen Fuar Direktörü Funda Kunduz, “Bu yılki HOST Istanbul’a 85 ülkeden alıcılar geldi. En çok ziyaretçi sırasıyla Rusya, Lübnan, Tunus, Almanya, Sırbistan, İran, Cezayir, Irak, Suudi Arabistan, Mısır ve Yunanistan’dan geldi. Sektör firmaları, ihracatlarının büyük bölümünü AB ülkeleri ile Ortadoğu’ya gerçekleştiriyor. HOST Istanbul 2024, hem ihracatın güçlü olduğu bu ülkelerden hem de hedef pazarlardan yeni satın almacılara ev sahipliği yaptı. 300 katılımcı markamız, en yeni koleksiyonlarını ve trend tasarımlarını İstanbul’dan dünyayla buluşturdu” dedi.

7 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFLEYEN SEKTÖR, EYLÜL’DEKİ ZUCHEX’İ BEKLİYOR

2024’ü 7 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefleyen Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü’nün HOST Istanbul’dan sonraki beklenen buluşması, alanında dünyanın üç büyüğü arasında yer alan ZUCHEX olacak. Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisini 19 – 22 Eylül tarihlerinde çatısı altında buluşturacak olan fuara, 1.200 markanın katılımı bekleniyor.