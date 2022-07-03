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81 ilin tamamına elektrikli şarj istasyonu geliyor

EKONOMİ 03.07.2022, 08:38
81 ilin tamamına elektrikli şarj istasyonu geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle elektrikli şarj istasyonlarına dev yatırım yapılacak. Bakanlığın, Türkiye’de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak amacıyla devreye aldığı Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı ile bir milyar liralık yatırımın önü açıldı.

BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çağrı sonuçlarını Bursa’da açıkladı. Nestle’nin Enteral Beslenme Fabrikası’nın açılışında konuşan Bakan Varank, “Togg piyasaya çıkmadan önce 81 ilin tamamında bin 500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu devreye alınmış olacak. Özel sektörün yaptığı yatırımlarla övünmeye, onları destekleyip teşvik etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli araçlar yaygınlaşmaya başladı. Otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalayacak Türkiye’nin Otomobili Togg, seri üretim bandından inmeye hazırlanırken elektrikli araçların hızlı bir şekilde şarj edilmesi de büyük önem kazandı. Bu amaçla kolları sıvayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Destek Programı’nı başlattı.

NİSAN’DA AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mart ayında yaptığı "Yerli otomobilimiz TOGG başta olmak üzere elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz" açıklamasının ardından Bakan Varank’ın duyurusuyla Nisan ayında destek programına başvurular alınmaya başlandı.

BEKLENENİN ÜZERİNDE İLGİ

Girişimcilerin hızlı şarj istasyonu yatırımı yapmasını sağlayacak programda başvurular 15 Haziran’da sona erdi. Beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaşılan program için bakanlığa 200’den fazla yatırımcı adayı başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan firmalar belirlendi.

Nestle’nin Enteral Beslenme Fabrikası Açılış Töreni’nde konuşan Bakan Varank, çağrı sonuçlarını açıkladı. Otomobillerde trendin elektrikli araçlar olduğunu ifade eden Varank, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özel sektör tarafından hayata geçirilecek elektrikli şarj istasyonlarına öncülük ediyoruz. Elektrikli şarj istasyonları konusunda buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli şarj istasyonları destek programımızın çağrısını ilan etmiştim. Ülkemizde elektrikli araç hızlı şarj istasyonları altyapısını yaygınlaştırmak amacıyla başlattığımız Şarj İstasyonları Destek Programı Çağrısı sonuçlandı.” dedi.

ÖZEL SEKTÖRÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Varank, 200’den fazla firmanın başvuruda bulunduğu programla, bir yılda 1 milyar liraya yakın şarj istasyonu yatırımının devreye alınacağını kaydederek “Böylelikle Togg piyasaya çıkmadan önce 81 ilin tamamında bin 500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu devreye alınmış olacak. Şimdi biz buralarda devletin payı yok diyebilir miyiz? Bunlar özel sektör yatırımı, devletle ne alakası var diyebilir miyiz? Eğer üretimden anlamıyorsanız, üretim cahiliyseniz dersiniz. Ama biz özel sektörün yaptığı yatırımlarla övünmeye, onları destekleyip teşvik etmeye devam edeceğiz“ dedi.

355 PROJE BAŞVURUSU

Program kapsamında bakanlığın belirlediği 46 yatırım konusuna toplamda 355 proje başvurusu gerçekleşti. En düşük destek talebine göre yarışma yaklaşımı ile yapılan değerlendirme neticesinde 20 firma desteklerden yararlanmaya hak kazandı. Bakanlık bu yatırımlar için toplamda yaklaşık 150 milyon lira destek sağlayacak. Bu sayede yaklaşık 1 milyar liralık özel sektör yatırımı tetiklenecek.

15 NİSAN’A KADAR

Program kapsamında yatırımcıların 15 Nisan 2023 tarihine kadar şarj istasyonlarını kurması gerekiyor. Ancak yatırımların çok daha hızlı bir şekilde tamamlanacağı öngörülüyor.

BİN 572 İSTASYON

Program ile asgari 90 kWs’lik hızlı şarj imkânı sunacak bin 572 istasyon ile 180 MW’dan fazla kurulu gücün sektöre kazandırılmasını hedefleniyor.  Bu sayede, Türkiye hızlı şarj kapasitesini en hızlı artıran ülkelerden biri haline gelecek.

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