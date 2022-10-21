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8 Erciyes Mükemmellik Zirvesi Düzenlendi!

EKONOMİ 21.10.2022, 11:15
8 Erciyes Mükemmellik Zirvesi Düzenlendi!

Türkiye Kalite Derneği Kayseri Şubesi tarafından bu yıl 8.'si d​üzenlenen Erciyes Mükemmellik Zirvesi Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Protokolden yöneticiler, sanayiciler, öğrenciler ve bireysel katılımın olduğu etkinliğe, 12. Hava Üs Garnizon Komutanı Sayın Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Sayın Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Gülsoy'da katıldı. 

Türkiye Kalite Derneği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Korkmaz, KalDer Kayseri faaliyetlerinden ve hedeflerinden bahsetti.  Yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti. 

Açılış konuşmasını gerçekleştiren KalDer Türkiye Yönetim Kurulu Yılmaz Bayraktar konuşmasında, bu etkinlikte "Geleceğe açılan kapının anahtarını vermeye çalışacağız."diyerek dijitalleşmenin geleceğine vurgu yaptı ve Kayseri KalDer yönetimini bu konuya değindiği ve katılımcılara da gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. 

Toplantının açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, " Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor ve dönüşüyor, pandemi ile birlikte dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu da görmüş olduk" dedi ve böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtti.  

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, dijitalleşmenin öneminden bahsederek geleceğimizi şekillendirecek olan yeni gündemin dijital gelişim olduğunu söyledi. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşmasında, "Yeni gündemlerimizin altyapısını gençler oluşturacak" dedi. 

Çok değerli konuşmacıları ile gerçekleşen zirve, katılımcıları ile buluştu.Zirve, 2 özel oturum ve 3 sohbet oturumu ile gerçekleşti. Dijital gelecekten iklim değişikliğine, yapay zekadan yeteneğin sürdürülebilirliğine birbirinden farklı konular incelendi. 

Yapay Zeka açılış oturumu ile ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyda Ertekin; Siber Gelecek oturumunda NextGen CEOsu ve Silikon Vadisi Program Yapımcısı Dinçer Karaca, Havelsan Strateji Grup Lideri Erol Yücel ve CyberThink Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Yüksel; Yeteneğin Sürdürülebilirliği oturumunda Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Coşkun, Erciyes Anadolu Holding CHRO ve RHG EnerTürk Genel Müdürü Murat Aksu ve Eğitimci,Yazar Mehmet Aldanmaz; İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Gelecek Adımları oturumunda NMS Danışmanlık Genel Müdürü ve IQ Money Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ferkan Çelik, Biolive Kurucu Ortağı Duygu Yılmaz ve Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı Coşkun Yıldırım ile gerçekleşti. 

Etkinliğe özel konuşmacı olarak katılan Oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın kapanış özel oturumu da büyük ilgiyle karşılandı.  

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