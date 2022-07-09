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8 bin dekar alanda 1.015 çiftçi üretim yapacak

EKONOMİ 09.07.2022, 08:15
8 bin dekar alanda 1.015 çiftçi üretim yapacak

Çameli, Beyağaç ve Kale ilçesindeki 515 üreticiye silajlık mısır tohumu desteği vererek, çiftçilerin yüzünü güldüren Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez Çivril, Çardak ve Bozkurt’ta 500 üreticiye daha tohum desteği veriyor. Bu destekle toplamda 8 bin dekar alanda 1.015 çiftçi üretim yapacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla üreticilerin yanında olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, silajlık mısır tohumu desteğine bir yenisini daha ekledi. Geçen Nisan ayında Çameli, Beyağaç ve Kale ilçesindeki 515 üreticiye silajlık mısır tohumu desteği veren Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez Çivril, Çardak ve Bozkurt’taki 500 üreticiye tohum desteği veriyor. Söz konusu destekle toplamda 6 ilçedeki 1.015 çiftçi 8 bin dekar alanda üretim yapacak. Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 3 ilçeyi daha kapsayan Yerli Silajlık Mısır Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Çivril ilçe Tren Garı’nda Silajlık Mısır Tohumu Dağıtım Töreni düzenledi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, AK Parti Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, çiftçiler ve davetliler katıldı.

Başkan Zolan’a teşekkür

Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Tarım Bakanlığı’nın üreticiye ciddi destekler verdiğini, bu destekleri çiftçilere anlattıklarını söyledi. Çınar, “Burada üreticilerle sohbet ederken dedim ki, ‘Kardeşim biz bir çuval açtık, Tarım Bakanlığımızdan gelen destekleri elimizden geldiği kadar size vereceğiz.’ Bu süreçte kendisine minnettar olduğumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan çiftçimize öyle bir çuval açtı ki bizimki poşet gibi kaldı. Maşallah o kadar büyük fedakarlıklarla üreticiyi birçok destek veriyor. Biz sonuna kadar destekçiyiz, çiftçimizin yanında olmak istiyoruz, diyor. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ise, Çivril’in çok bereketli toprakları bulunduğunu belirterek, ilçenin Denizli’de tarımın merkezi olduğunu söyledi. Başkan Zolan’ın çiftçinin her zaman yanında olduğunu, Çivril’de benzer törenleri sürekli düzenlediklerini anlatarak, Büyükşehir Belediyesinin desteklediği mera ıslahı, rüzgar gülü, hayvancılık ve sulama sistemleri gibi destekleri anlattı. Bu desteklerle çiftçinin kazanacağını belirten Vural, Başkan Zolan’a teşekkür etti.

Başkan Zolan: “Alkışın büyüğünü üreten çiftçimiz hak ediyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril ilçesine yaptıkları yatırımlara bakıldığında alt yapısıyla, üst yapısıyla, tesisleriyle bugün Ege’de parmakla gösterilen, örnek bir ilçe haline geldiğini söyledi. Başkan Zolan, “Söz vermiştik yerine getirdik çok şükür. Tabi bunu yol arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle, parti teşkilatımızla, hülasa Çivrilli kardeşlerimizle birlikte başardık” dedi. Çivril’in Denizli ve ülke ekonomisine tarım üretimi anlamında çok büyük katkıları olduğuna değinen Başkan Zolan, “Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize destek olmak için Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kurduk. Sadece ve sadece çiftçimize, üreten kişiye nasıl dsetk verebilir onların gayreti içindeyiz. Çünkü üretmek çok önemli. Esas burada alkışın büyüğünü bin bir zahmete üreten çiftçimiz hak ediyor. Aslında bu işin kahramanı sizsiniz. Onun için ben sizleri alkışlıyorum” dedi.

“Bizim yaptığımız tulumbaya su koymak”

Kendisinin de köyde büyüdüğünü, üretmenin, çiftçiliğin ne olduğunu bildiğini kaydeden Başkan Zolan, “Bizim yaptığımız silajlık tohum desteği, eskiden köylerdeki tulumbalara su koymak gibi siz üretenlere destek olmak. İnşallah buradan binlerce ürün olacak” dedi. Silajlık mısırın çok önemli bir ürün olduğunu, hayvancılıkta kendi yemini üretmenin maliyetleri çok düşürdüğünü anlatan Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin sulama sistemleri, ceviz fidanı, arıcılık, yağlık ayçiçek tohumu gibi kırsak kalkınmaya verdikleri destekleri sıralayarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdikleri projelerin başarıya ulaşmaya başladığını söyledi. Herkesin Kurban Bayramını kutlayan Başkan Zolan, “İnşallah daha nice güzel bayramlara Allah’ım hepimizi kavuştursun. Allah’ım yolumuzu açık eylesin, yarınımız bugünden daha güzel olsun” ifadelerini kullandı.

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