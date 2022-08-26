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757 milyon lira tarımsal destek bugün hesaplarda

EKONOMİ 26.08.2022, 11:37
757 milyon lira tarımsal destek bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanlığı, 756 milyon 692 bin 168 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemeleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişci, paylaşımında, "756 milyon 692 bin 168 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Kirişci, paylaşımında söz konusu aktarılacak destek ödemelerinin detaylarını da görsel eşliğinde aktardı.

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