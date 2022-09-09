709 milyon TL'lik tarımsal destek hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 709 milyon 78 bin 736 liralık destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi.

Bakan Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteği kapsamında üreticilere 614 milyon 724 bin 153 lira verileceğini duyurduğu paylaşımda, hak sahiplerine ayrıca lisanslı depoculuk desteği çerçevesinde 25 milyon 192 bin 665 lira ödeme yapılacağını, ayrıca Uzman Eller Projesi desteği kapsamında da hak sahiplerinin hesaplarına 3 milyon 586 bin 159 lira yatırılacağını duyurdu.

Bakan Kirişci, diğer ödemelere ilişkin yayımladığı inografikteki ödemelerin bugün çiftçilerin hesaplara aktarılacağını kaydetti.