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70 kruvaziyer İzmir'e 100 bin turist getirecek

EKONOMİ 28.02.2024, 08:23
70 kruvaziyer İzmir'e 100 bin turist getirecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yoğun çabaları sonucu 2022 yılında yeniden İzmir’e gelmeye başlayan kruvaziyerler, kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 2023 yılında 31 kruvaziyer ile 40 bine yakın misafiri ağırlayan İzmir’e 2024 için de büyük bir ilgi var. Şimdiden bu yıl için 70’in üzerinde kruvaziyer rezervasyon yaptırırken 100 bine yakın turist getirmesi bekleniyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve geldiği günden itibaren başlattığı çalışmalarla İzmir, kruvaziyerlerin gözde destinasyonlarından biri haline geldi. İzmir Alsancak Limanı, 2023 yılında 31 kruvaziyeri ağırlamanın gururunu yaşarken, asıl sevindiren haber 2024 yılı için geldi. Başkan Tunç Soyer’in hem yurt içi hem yurt dışı çalışmaları sayesinde bu yıl 70’in üzerinde kruvaziyer rezervasyon yaptırdı. 2023’te 40 bine yakın turisti sadece kruvaziyerle ağırlayan İzmirliler, bu sene sayının daha da artmasını bekliyor.
  İzmir Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği’ne katıldı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve gelmesinin ardından yapılan çalışmalar, ikili görüşmeler ve bağlantılarla yıllar sonra kente gelen kruvaziyerlerin ardından bir iyi haber daha geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kruvaziyer turizmi potansiyelini artırmak için önemli bir adım daha atarak Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği’ne (CLIA) üye oldu. Üyelik sayesinde İzmir, kruvaziyer turizminde karar verici olan kruvaziyer firmaları, limanlar ve destinasyonların olduğu ağlara katıldı.
  Kruvaziyer turizmi için neler yapıldı? İzmir Büyükşehir Belediyesi; kruvaziyer turizmi için pek çok düzenleme de yaptı. Kent için yürüyüş rotalarında gerekli düzenlemeler hayata geçirildi. Limanda bulunan Turizm Bilgilendirme Ofisi’nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü personeli görev alıyor, konuklara turistik şehir haritası ve bilgilendirici broşürler, yürüyüş rotalarının broşürleri (İngilizce ve Almanca) dağıtılıyor. Limanda ücretsiz wifi internet hizmeti veriliyor. Belediye bünyesinde oluşturulan turizm zabıtası ekipleri ve esnaf odalarıyla iş birliği yapılarak liman bölgesinde yapılan hanutçuluk faaliyetleri engelleniyor.
  Teknik çalışmalar da var İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 2022 yılında deniz tarafındaki tercihli bordürler yenilendi. Alan içerisinde asfalt serim ve yama çalışmaları yapıldı. Yol çizgi çalışmaları, liman içerisindeki yeşil alanların kenar bordür çalışmaları tamamlandı. Liman içinde turistlerin yürüyüş güzergâhı için yol kenarlarına tercihli bordür ile bir hat oluşturuldu, yaklaşık 7 bin metrekarelik alan asfaltlandı.  2 hangarın dış cephe sıvaları yenilenerek, boyandı ve çevre düzenlemeleri yapıldı.

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