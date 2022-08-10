7 ayda elleçlenen yük miktarı 319,6 milyon tonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ocak-Temmuz döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artışla 319 milyon 687 bin tona çıktığını, elleçlenen konteyner miktarının da aynı dönemde yüzde 2,1 artışla 7 milyon 365 bin TEU'ya yükseldiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Temmuz ayı denizcilik istatistikleriyle ilgili açıklama yaptı.

Temmuz ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artarak 46 milyon 198 bin tona ulaştığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, Ocak-Temmuz döneminde de limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artışla 319 milyon 687 bin tona çıktı dedi.

EN FAZLA YÜK ELLEÇLEME KOCAELİ BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞINDA

Temmuz ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarının yüzde 3,2 artarak 12 milyon 495 bin ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarının ise yüzde 11,4 artışla 21 milyon 424 bin ton olduğunu belirten Karaismailoğlu, dış ticaret taşımalarının da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 33 milyon 919 bin tona yükseldiğini, kabotajda taşınan yük miktarı ise 6 milyon 45 bin ton ile yüzde 14,4 artış gösterdiğini kaydederek, "En fazla yük elleçlemesi toplam 7 milyon 388 bin ton yük ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığını; Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı takip etti" dedi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE AMERİKA

Temmuzda denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesinin 1 milyon 617 bin ton ile Amerikaya yapılan taşımalarda gerçekleştiğinin altını çizen Karaismailoğlu, Amerika'yı; İtalya'ya ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini aktardı.

Karaismailoğlu, ithalatta en fazla yük elleçlemesinin 6 milyon 772 bin ton ile Rusyadan yapılan taşımalarda gerçekleştiğini ifade etti.

EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEME AMBARLI BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞINDA

Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 241 bin 263 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, bu liman başkanlığını Mersin ve Kocaeli Bölge Liman Başkanlıklarının takip ettiğini kaydetti. Karaismailoğlu, en fazla konteyner elleçlemesinin 100 bin 687 TEU ile İsraile yapılan taşımalarda gerçekleştiğini ifade etti.