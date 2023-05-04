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600 bin işletmeyi kapsayan iş birliği

EKONOMİ 04.05.2023, 18:43
600 bin işletmeyi kapsayan iş birliği

ELİDER ve Ticaret Bakanlığı’ndan 600 bin işletmeyi doğrudan ilgilendiren E-Ticaret ve yazılım sektörü toplantısı, Elektronik Ticaret Derneği organizasyonu ile Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - E-Ticaret, yazılım, bilişim ve e-ihracat sektörlerine yönelik artan ilgiyle birlikte 5886 sayılı devlet destekleri, e-ticaret yasası ve yönetmelikleri gibi önemli konuların kamuoyu tarafından ilgiyle karşılandığı Elektronik Ticaret Derneği ve T.C. Ticaret Bakanlığı E-Ticaret, E-İhracat Daire Başkanları, TOBB Yazılım Meclisi, Sivil Toplum Kuruluşları, sektörel diğer kurum ve kuruluşların katılımıyla İstanbul Fulyada’ki Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Geniş katılımla gerçekleşen etkinliğin teması, E-İhracat Devlet Teşvikleri oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sunumlarla, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ilgili teşvik, destek ve hizmetlerden nasıl faydalanabilecekleri anlatıldı.

Sunumlarda, Türkiye’de e-ihracat yapan işletmelerin karşılaştığı sorunlar, devletin e-ihracat teşvikleri konusundaki çalışmaları ve gelecekteki planları hakkında bilgiler verildi.

Yüksek ilgiyle dinleyen katılımcılardan gelen soru ve dilekler sunum yapan bakanlık yetkilileri tarafından detaylı bir şekilde cevaplandı.

ELİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Darbay, etkinliğe gelen yoğun talep ve katılım için tüm davetlilere, üyelere ve davetlerini kırmayıp katılan tüm konuşmacılara teşekkürlerini ileterek, çok yakında yurtiçi ve yurtdışı etkinlikler ile e-ihracat teşvik ve kamu destekleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini aktardı.

Etkinlikte bulunan e-ticaret altyapı sağlayıcı firmalardan Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli ise; yüksek katılımlı ve dolu içeriği ile yüzbinlerce işletmeyi doğrudan ilgilendiren bilgilendirmeler için konuşmacılara teşekkür etti.

T.C. Ticaret Bakanlığı E-ihracat ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal sunumunda, şirketlere şu ana dek 27 milyon149 bin TL, E-İhracat konsorisyumlarına 81 milyon 447 bin TL, Perakeden E-ticaret sitelerine 81 milyon 440 bin TL, Pazaryerlerine 81 milyon 400 bin TL, B2B Platformlarına 7 milyon 239 bin TL tutarında teşviğin şu ana dek yararlanıcılara açıldığını, başvuruların ve fırsatların halen devam ettiğini belirtti.

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