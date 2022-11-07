60 girişimci kadına 3 milyon liralık 'Kız Kardeşim' hibesi

Kız Kardeşim Projesi 3. Hibe Programı kapsamında, hibe almaya hak kazanan girişimci kadınlar açıklandı. Bu yıl hibe verilen girişimci kadın sayısı ile hibe miktarı iki kat arttırılırken, 60 girişimci kadına 50 bin'er lira olmak üzere toplamda 3 milyon liralık destek sağlandı.İSTANBUL (İGFA) - Kız Kardeşim Projesi Üçüncü Hibe Programının tanıtım törenine; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Serin Onkardeşler katıldı.

HİBENİN KAPSAMI YENİ SEKTÖRLERLE GENİŞLETİLDİ

2022 yılı Hibe Programı 4 aşama halinde gerçekleştirildi.

Kapsamı, imalat, yeme ve içme, bilgi ve iletişim, konaklama sektörlerini içine alacak şekilde genişletilen programda, online başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine geçildi. Bu sürecin ardından bölgesel mülakatlar gerçekleştirildi. Bölgesel mülakatı başarıyla geçen girişimci kadınlar Hibe Programı Eğitim Kampı’na katılarak kamp müfredatlarını içeren eğitimler aldı.

Final değerlendirmelerini başarıyla tamamlayan 60 girişimci kadın, iş geliştirme hibesiyle desteklendi ve projenin finansal kurum ortağı olan Akbank’ın avantajlı destek paketlerinden yararlanmaya hak kazandı.

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca ödül töreni açılış konuşmasında, Coca-Cola Türkiye olarak yedi yıldır projeye kesintisiz destek vermekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Serin Onkardeşler ise konuşmasında; 2022 yılı itibariyle, hibe programında yer alan sektörler daha kapsayıcı hale geldiğini belirterek, "Bu yıl yeme & içme, bilgi & iletişim, imalat ve konaklama sektörlerine yönelik çalışan, halihazırda işletme sahibi olan 60 girişimci kadına işletmelerini geliştirebilmeleri için hibe desteği sağlanıyor. Bu hibelerin, özellikle pandemi döneminden sonra, kadın girişimciler üzerinde yaratmış olduğu ekonomik sorunları bir nebze de olsa azaltabilmesi en büyük umudumuz" diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay ise, il ve ilçelerdeki kadın girişimcilerin kendilerine büyük bir cesaret verdiğini belirtti.