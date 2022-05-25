6 aylık enflasyon tahminlerine göre memurlara yüzde 40,5 zam göründü
Memur ve emekliler için temmuz ayından itibaren zam için geri sayım devam ediyor. 2022 yılı temmuz ayı zammı ile birlikte milyonlar zamlı maaşlarını öğrenecek.
6 aylık enflasyon ile tahminlerine göre memurlara yüzde 40.5 zam göründü. Temmuz ayında ise zammın yanı sıra, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi tutarları da artmış olacak. mesleklere göre yeni maaşlar ne kadar olacak?
Memurlara yüzde 7 zam ve 2022 yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i geçen kısmı kadar fark yansıtılacak. Maaşlarla beraber, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi yükselecek.
4 aylık enflasyon verileri şimdiden belli oldu. Ocak ayı ve Nisan ayı enflasyonu yüzde 31.71 çıktı. Memurlara yüzde 24.21 enflasyon farkı oluştu, Temmuz ayı zammı yüzde 31.21'e ulaştı.
Yüzde 31.21 artış ile aile yardımı dahil olmak üzere en düşük maaş 6 bin 429 liradan 8 bin 435 liraya yükselecek. 6 yaş altı olanlar ve 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 11 liraya ulaşacak.
Sendika üyesi ve memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 498,90 liradan 654,60 liraya çıkmış olacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 41 çıktı. Temmuz ayı zammını yüzde 33.5 enflasyon farkıyla yüzde 40.5'e ulaştıracak bu tahmine göre; en düşük aylık 9 bin 32 liraya yükselecek.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 82 liraya ulaşırken, sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 700,95 liraya çıkacak.
Kesin tutarlar için 2 aylık enflasyon beklenirken; bu ödemeler yapılması beklenen ek iyileştirmeden etkilenecek.
MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR İSE ŞU ŞEKİLDE OLACAK
Genel Müdür: (1/4)
Mevcut: 21.330
Yüzde 31.21 zamlı: 27.987
Yüzde 40.5 zamlı: 29.968
Şube müdürü (Üniversite mezunu, 1/4)
Mevcut: 11.188
Yüzde 31.21 zamlı: 14.679
Yüzde 40.5 zamlı: 15.719
Memur (Üniversite mezunu, 9/1)
Mevcut: 6.854
Yüzde 31.21 zamlı: 8.993
Yüzde 40.5 zamlı: 9.629
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut: 19.510
Yüzde 31.21 zamlı: 25.599
Yüzde 40.5 zamlı: 27.411
Başkomiser (3/1)
Mevcut: 11.162
Yüzde 31.21 zamlı: 14.645
Yüzde 40.5 zamlı: 15.682
Polis memuru (8/1)
Mevcut: 9.706
Yüzde 31.21 zamlı: 12.735
Yüzde 40.5 zamlı: 13.636
Uzman doktor (1/4)
Mevcut: 13.312
Yüzde 31.21 zamlı: 17.466
Yüzde 40.5 zamlı: 18.703
Hemşire- (Üniversite mezunu, 5/1)
Mevcut: 8.351
Yüzde 31.21 zamlı: 10.957
Yüzde 40.5 zamlı: 11.733
Mühendis (1/4)
Mevcut: 11.440
Yüzde 31.21 zamlı: 15.010
Yüzde 40.5 zamlı: 16.073
Teknisyen - (Lise mezunu, 11/1)
Mevcut: 7.132
Yüzde 31.21 zamlı: 9.357
Yüzde 40.5 zamlı: 10.020
Profesör (1/4)
Mevcut: 18.369
Yüzde 31.21 zamlı: 24.101
Yüzde 40.5 zamlı: 25.808
Araştırma görevlisi (7/1)
Mevcut: 10.809
Yüzde 31.21 zamlı: 14.182
Yüzde 40.5 zamlı: 15.186
Vaiz (1/4)
Mevcut: 9.003
Yüzde 31.21 zamlı: 11.812
Yüzde 40.5 zamlı: 12.649
Avukat (1/4)
Mevcut: 10.934
Yüzde 31.21 zamlı: 14.346
Yüzde 40.5 zamlı: 15.362
Aile yardımı dahil olmak üzere Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk memur maaşı
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31