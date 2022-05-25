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6 aylık enflasyon tahminlerine göre memurlara yüzde 40,5 zam göründü

Memur ve emekliler için temmuz ayından itibaren zam için geri sayım devam ediyor. 2022 yılı temmuz ayı zammı ile birlikte milyonlar zamlı maaşlarını öğrenecek.

EKONOMİ 25.05.2022, 14:30 Kadir Kurtay
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6 aylık enflasyon tahminlerine göre memurlara yüzde 40,5 zam göründü

6 aylık enflasyon ile tahminlerine göre memurlara yüzde 40.5 zam göründü. Temmuz ayında ise zammın yanı sıra, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi tutarları da artmış olacak. mesleklere göre yeni maaşlar ne kadar olacak?

Memurlara yüzde 7 zam ve 2022 yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i geçen kısmı kadar fark yansıtılacak. Maaşlarla beraber, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi yükselecek.

4 aylık enflasyon verileri şimdiden belli oldu. Ocak ayı ve Nisan ayı enflasyonu yüzde 31.71 çıktı. Memurlara yüzde 24.21 enflasyon farkı oluştu, Temmuz ayı zammı yüzde 31.21'e ulaştı.

Yüzde 31.21 artış ile aile yardımı dahil olmak üzere en düşük maaş 6 bin 429 liradan 8 bin 435 liraya yükselecek. 6 yaş altı olanlar ve 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 11 liraya ulaşacak.

Sendika üyesi ve memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 498,90 liradan 654,60 liraya çıkmış olacak.

Merkez Bankası'nın yaptığı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 41 çıktı. Temmuz ayı zammını yüzde 33.5 enflasyon farkıyla yüzde 40.5'e ulaştıracak bu tahmine göre; en düşük aylık 9 bin 32 liraya yükselecek.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 82 liraya ulaşırken, sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 700,95 liraya çıkacak.

Kesin tutarlar için 2 aylık enflasyon beklenirken; bu ödemeler yapılması beklenen ek iyileştirmeden etkilenecek.

MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR İSE ŞU ŞEKİLDE OLACAK

Genel Müdür: (1/4)

Mevcut: 21.330

Yüzde 31.21 zamlı: 27.987

Yüzde 40.5 zamlı: 29.968

Şube müdürü (Üniversite mezunu, 1/4)

Mevcut: 11.188

Yüzde 31.21 zamlı: 14.679

Yüzde 40.5 zamlı: 15.719

Memur (Üniversite mezunu, 9/1)

Mevcut: 6.854

Yüzde 31.21 zamlı: 8.993

Yüzde 40.5 zamlı: 9.629

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut: 19.510

Yüzde 31.21 zamlı: 25.599

Yüzde 40.5 zamlı: 27.411

Başkomiser (3/1)

Mevcut: 11.162

Yüzde 31.21 zamlı: 14.645

Yüzde 40.5 zamlı: 15.682

Polis memuru (8/1)

Mevcut: 9.706

Yüzde 31.21 zamlı: 12.735

Yüzde 40.5 zamlı: 13.636

Uzman doktor (1/4)

Mevcut: 13.312

Yüzde 31.21 zamlı: 17.466

Yüzde 40.5 zamlı: 18.703

Hemşire- (Üniversite mezunu, 5/1)

Mevcut: 8.351

Yüzde 31.21 zamlı: 10.957

Yüzde 40.5 zamlı: 11.733

Mühendis (1/4)

Mevcut: 11.440

Yüzde 31.21 zamlı: 15.010

Yüzde 40.5 zamlı: 16.073

Teknisyen - (Lise mezunu, 11/1)

Mevcut: 7.132

Yüzde 31.21 zamlı: 9.357

Yüzde 40.5 zamlı: 10.020

Profesör (1/4)

Mevcut: 18.369

Yüzde 31.21 zamlı: 24.101

Yüzde 40.5 zamlı: 25.808

Araştırma görevlisi (7/1)

Mevcut: 10.809

Yüzde 31.21 zamlı: 14.182

Yüzde 40.5 zamlı: 15.186

Vaiz (1/4)

Mevcut: 9.003

Yüzde 31.21 zamlı: 11.812

Yüzde 40.5 zamlı: 12.649

Avukat (1/4)

Mevcut: 10.934

Yüzde 31.21 zamlı: 14.346

Yüzde 40.5 zamlı: 15.362

Aile yardımı dahil olmak üzere Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk memur maaşı

#Memur #emekliler #temmuz ayı #6 aylık enflasyon #Ocak ayı #Nisan ayı enflasyonu
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