500 firmanın Ar-Ge harcaması 25 milyar TL'yi aştı

Cari açığın kapatılması, dışa bağımlılığın azaltılması ve küresel pazarda Türkiye’nin ağırlığının artırılması hedefiyle araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin önemi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik Türkiye'de 500 firmanın harcamasını 25 milyar 449 milyon TL’ye çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Turkishtime tarafından bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirilen “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” ile Türkiye’de Ar-Ge çalışmalarına yönelik faaliyetlerin boyutu ortaya kondu. Araştırma kapsamında 500 firmanın Ar-Ge faaliyetlerine yönelik bütçesini 25 milyar 449 milyon TL’ye çıkardığı gözlendi.

Araştırmaya göre listedeki ilk 50 firmanın 2021 yılındaki Ar-Ge yatırımlarının toplamının yüzde 65.93’lük bölümü savunma sanayi firmalarının oluşturduğu görüldü. Bu oran 2020 yılında yüzde 60,7 düzeyindeydi.

Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçenin atmasıyla Türkiye’nin dışa bağımlılığının da azaltılacağını vurgulayan ve araştırmanın Ar-Ge yıldızları kategorisinde de yer alan DOF Robotics’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Harcamaların azaltılması ve ihracata yönelik faaliyetlerimizin güçlenmesi için Ar-Ge çalışmalarının önemi çok büyük. Başta savunma sanayi olmak üzere çok sayıda sektörde Ar-Ge yönelik faaliyetlerin artması ile birlikte kendi imkânlarımızla yazılımını ve donanımını geliştirdiğimiz ürünler ortaya koyarak Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlayabiliriz” dedi.

Mevcut bir pazarda güçlenmenin yeni bir ürün oluşturarak yeni bir pazar yaratmaktan daha zor olduğunu belirten Mustafa Mertcan, “Ar-Ge çalışmaları mevcut pazarda güçlenmek ve rakiplerinden farklılaşacak yeni ürünler ortaya koymanın şart koşulu. Ancak hiç oluşmamış bir pazarı oluşturmanız için de Ar-Ge çalışmaları sizlere tahmin edemeyeceğiniz fırsatlar da sunabilir. Türkiye’nin bu fırsatları oluşturmak için atacağı her adım bizleri dünya pazarında lider konumuna getirecektir.” ifadelerini kullandı.

“TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP EDEREK ÖTESİNE GEÇMELİYİZ”

“Teknoloji sürekli değişerek kendini yeniliyor. Bizlerin en önemli görevi ise bu yenilikleri yakınan takip ederek onların ötesine geçmek.” diyen Mertcan, açıklamasında, dünyaca ünlü firmalarla iş birliktelikleri yaptıklarını, uluslararası fuarlarda Türk Bayrağı’nı dalgalandırarak alanımızda dünyada ilk 10 firma arasında yer almayı başardıklarını söyledi. Mertcan, amaçlarının faaliyet gösterdikleri alanda zirveye ulaşarak Türkiye’nin gücünü dünyaya yansıtmak olduğunu kaydetti.