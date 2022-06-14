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50 devlet başkanı ve Türk iş insanları Ruanda’da buluşuyor

EKONOMİ 14.06.2022, 10:32
50 devlet başkanı ve Türk iş insanları Ruanda’da buluşuyor

Dünya devlerinin Afrika’nın giriş kapısı olarak gördüğü Ruanda, Mercedes-Benz Fashion Week’in ardından büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Gelişmiş ülkelerin ve dünyanın en önemli markalarının ticaret bağlarını artırmak için Afrika kıtasının giriş kapısı olarak gördüğü Ruanda, global pazardaki gücünü her geçen gün artırmaya devam ediyor.

50 devlet başkanı ve Türk iş insanları Ruanda’da buluşuyor. Ferit Şahenk, Ceyda Erem, Ahmet Çalık ve Selim Bora'nın özel davetli listesinde olduğu Commonwealth Business Forum’a Prens Charles ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson da gidiyor.

Dünyanın en prestijli oturumlarından biri olan ve özel sektör ile hükümetler arasında köprü vazifesi gören Commonwealth Business Forum (CBF 2022), bu yıl 21-23 Haziran 2022 tarihleri arasında, Ruanda’da gerçekleştirilecek.

Ruanda Hükümeti ile Commonwealth Enterprise and Investment Council (CWEIC) ortaklığında düzenlenen forumda, “Ortak Bir Gelecek Sunmak: Bağlanmak, Yenilikçilik, Dönüşüm” konusu ele alacak.  Türkiye'den Ferit Şahenk, Ceyda Erem, Ahmet Çalık ve Selim Bora'nın davetli olduğu foruma İngiltere Kraliyet ailesinden Prens Charles ve eşi Prenses Camilla, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın da aralarında olduğu 50 devlet başkanı, iş ve siyaset dünyasından pek çok isim katılım sağlayacak.

TÜRK İŞ İNSANLARI ÖZEL DAVETLİ OLARAK GİDİYOR

Forumun en dikkat çeken isimlerinden birisi, uzun yıllardır Afrika kıtasında ticari ilişkiler içirişinde yer alan, Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora olacak. Gerçekleştirdiği başaralı inşaat çalışmaları ile Ruanda devletinin de desteğini alan Summa İnşaat, Afrika’nın birçok ülkesinde faaliyet gösteriyor.

Forumun en önemli katılımcılarından biri de CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem olacak. Türk fuarcılık sektörü için yıllarca dünyanın en önemli fuarlarını organize eden Erem, çıtayı daha da yukarılara taşıyarak Afrika’ya açılırken Erem’e kıtanın birçok ülkesinden de teklif yağıyor.

Geçtiğimiz ay otomotiv devi Mercedes’in düzenlediği Mercedes-Benz Fashion Week defileleri büyük ses getirmişti.

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