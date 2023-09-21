5 yıldır daralan sektör büyümeye hazırlanıyor... Maliyetler 2 yılda 3 katına çıktı

Son büyüme performansına 2017 yılında imza atan inşaat sektörü, deprem sonrası konut seferberliğinin etkisiyle 2023 yılında yeniden büyüyebilir.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de inşaat sektörü, 5 yıldır üst üste yaşadığı daralma süreçlerine rağmen tamamlanan ve devam eden büyük projeler ile dikkat çekiyor.

Son 5 yılda COVID-19 pandemisi ve ekonomik sıkıntılar gibi oldukça zorlayıcı süreçlerden geçen ve sürekli yükselen maliyetlerle mücadele eden Türk inşaat sektörü, markalı konut alanındaki başarısını kurumsal ve kamusal inşaat projelerinde de sürdürüyor.

MALİYETLER 2 YILDA 3 KATINA ÇIKTI

Türkiye'de son yıllarda ciddi bir küçülme trendine giren ve en son büyümenin 2017 yılında gerçekleştiği inşaat sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıç, ortaya çıkan bilançoda işgücü, inşaat malzemeleri ve finansman maliyetlerindeki yükselişin belirleyici faktörler olduğunun altını çizdi. Bu maliyet artışlarının inşaat projelerinde karlılığı azalttığına ve yeni projelerin başlamasını engellediğine işaret eden Kılıç şunları söyledi:

"İnşaat maliyetleri son 5 yılda üç katın üzerinde artış gösterirken, son 2 yıldaki artış yüzde 200 civarında gerçekleşti. Maliyetlerin bu denli arttığı bir ortamda sektörü ayakta tutan şey ise konut fiyatlarının da maliyetlere paralel artış göstermesi oldu. Bu sayede işverenler ve yükleniciler maliyet artışların olumsuz etkilerinden korunabildiler.”

İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜYEBİLİR

5 yıldır daralan inşaat sektörünün 2023 yılında büyüme kaydedebileceğine değinen Kılıç, “11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş depremiyle birlikte gerek deprem bölgesinde gerekse depremzedelerin göç ettiği illerde ortaya çıkan konut ihtiyacı devletimizin de desteğiyle bir konut inşa seferberliğe dönüştü. Bu nedenle 2023 yılında inşaat piyasasında büyüme olacağını ve bunun da GSYH’deki büyümeyi arttıracağını düşünüyorum. Yine de inşaat maliyetlerinin yüksekliği, krediye erişim sorunu ve konut fiyatlarının yüksekliğinin büyümeyi sınırlandırabileceği unutulmamalı.” ifadelerini kullandı.

İstanbul'un finans ve bankacılık üssü olmasına katkı sağlayacak olan ve Türkiye Yüzyılı’nın vizyon projelerinin başında gelen İstanbul Finans Merkezi (İFM), Türk inşaat sektörünün son yıllardaki en önemli eserlerinin başında geliyor.

Türkiye’de şuan en büyük üst yapı projesi olan İstanbul Finans Merkezi’nin genel program yönetimini gerçekleştiren Turner International Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç, ‘’ Stratejik öneme sahip olan İFM’de mülkiyetin Varlık Fonu'na geçmesi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yakın koordinasyonu ve Emlak Konut önderliğinde inşa süreci hızlı ilerledi. Dubai Finans Merkezindeki tecrübelerimizle sahadan gelen verileri doğru şekilde yorumlayıp projenin daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı olduk. Diğer yandan proje müellifleri ve müteahhitlerle iyi bir sinerji yakalamamız da projeye katma değer sağladı." dedi.