5. BUSİAD Yenileşim Ödülleri sahiplerini buldu

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin, Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğinde bu yıl 5.’sini düzenlediği Yenileşim Ödülleri Almira Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Büyük Ödülü bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi aldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da faaliyet gösteren kurumların, yenileşim süreçlerini içselleştirmelerine ve yenileşimi yönetebilmelerine destek olmayı amaçlayan Yenileşim Ödül süreci dün düzenlenen törenle sona erdi.

2013 yılından beri, iki yılda bir verilen Yenileşim Ödüllerinde Büyük Ödül’ün bu yılki sahibi Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu. Ödülü BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar’dan alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iş insanlarının arasında Yenileşim Ödülü’nü almanın kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Ekip arkadaşlarına özel teşekkür eden Aktaş, 13 bin 500 çalışanıyla bu işi yaptıklarını belirterek, "197 arkadaşımız hiçbir ekstra ücret istemeden bu sürece katkı sağladılar. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığını kurduk. 2.3 milyon pound destek aldık Britanya’dan. Yalın belediyeciliği hayata geçirdik. Değer üretmeyen her şey gereksizdir. 2023 yılında yenileşim bütçesini yüzde 1’den 2’ye çıkarıyoruz” dedi.

Tören de ayrıca ayrıca kategori ödüllerine 3 firma layık görülürken iki firmaya da Yenileşime Gönül Veren Ödülü verildi.

Yenileşim Ödüllerinin Çalışanlar kategorisinde Uray Sigorta A.Ş. adına Alper Pekmezcioğlu’na ödülünü BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Hatunoğlu, Liderlik kategorisinde Vanelli A.Ş. adına Erol Türkün’e ödülünü BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Bilgi, İşbirlikleri, Kaynak Yönetimi kategorisinde Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş. adına Ali Erman Aytac’a ödülünü BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veda Girgin Eroğlu, Yenileşime Gönül Verenler kategorisinde Yıldırım Belediyesi adına Başkan Oktay Yılmaz’a ödülünü BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Urkut ve Formfleks A.Ş. adına Ceyhan Öztürk’e ödülünü BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Keskin Gülmez takdim etti.