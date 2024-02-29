45 temel ürün 2023 fiyatlarıyla satışa sunuldu

Bizim Toptan, 8 Şubat-8 Mart tarihleri arasında temel ihtiyaçlardan oluşan toplam 45 ürünü, 2023 fiyatlarıyla bireysel müşterilerine satışa sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, 2024 yılının ilk büyük kampanyasını “Nerede O Eski Fiyatlar” diyenler için başlattı.

Yeni kampanya kapsamında 8 Şubat-8 Mart 2024 tarihleri arasında un, şeker, çay, zeytin, bakliyat, deterjan, şampuan gibi hanelerin en temel ihtiyaçları arasında yer alan toplam 45 ürün, 2023 yılı fiyatlarıyla Bizim Toptan mağazalarında ve ‘bizimtoptan.com.tr’de bireysel müşterilere satışa sunuluyor. Yıl boyunca toptan fiyatına sattığı ürünleri ve düzenlediği kampanyalarla müşterilerinin yanında olan Bizim Toptan, bu yeni kampanyasıyla da müşterilerinin bütçesine ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamaya devam ediyor.

Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, Türkiye’de organize toptan satış sektörünün lider markası olarak kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizle her zaman olduğu gibi 2024 yılında da ülkemiz ekonomisine desteğini sürdürdüklerini belirterek, bireysel müşterilere özel 1 ay boyunca devam edecek yeni kampanya ile amaçlarının hanelerin bütçesine ‘bereket’ katmak olduğunu söyledi.