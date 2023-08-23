45 bin alıcı Eylül'de Zuchex'te buluşacak

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Zuchex, 14-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Bin 200'den fazla markanın katılacağı fuar, şimdiden Tüyap Beylikdüzü’ne sığmadı.İSTANBUL (İGFA) - Ev ve mutfak eşyaları endüstrisinin en özel koleksiyonlarını, inovatif yeniliklerini ve geleceğin trendlerini vitrine çıkaracak olan Zuchex, 14 Eylül’de 33. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

14 salonda toplam 100 bin metrekare kapalı sergileme alanının yanı sıra, fuar merkezinin açık bölümleri ve bahçe kısımları bile doldu.

Tarsus Fuarcılık tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı, ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle düzenlenen Zuchex’e, dünyanın dört bir tarafından, çoğunluğu satın almacı 45 bin profesyonelin ziyaret etmesinin beklendiğini duyurdu.

Ödüllü ve yeni lansman ürünlerinin sergileneceği fuarda e-ihracat ve e-ticaret üzerine özel toplantılar ile tasarım odaklı sunumlar gerçekleştirilmesi bekleniyor.