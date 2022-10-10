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425 milyon liralık tarımsal destek hesaplarda

EKONOMİ 10.10.2022, 19:38
425 milyon liralık tarımsal destek hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladıTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladıANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "425 milyon 131 bin 69 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. TMO alım pirimi desteği 415 milyon 105 bin 3 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 10 milyon 26 bin 66 lira. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/VahitKirisci/status/1579484540317618177

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