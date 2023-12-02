40 milyon metreküp su tasarruf edecek

Adana’da SCADA Kontrol Merkezi açıldı. Projeyle Adana’da ilk etapta 12 adet ölçüm bölgesinde yılda yaklaşık 1,7 milyon metreküp su tasarrufu gerçekleşiyor. Ölçüm bölgesi sayısı 40’a çıkarıldığında yılda 7 milyon metreküp, Adana’nın tamamı sisteme alındığında ise yılda 40 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak.ADANA (İGFA) - Adana’da Su Kayıplarının Azaltılması Projesi devreye girdi. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinin D-400 Karayolu altında kalan bölgelerinde su kayıplarının azaltılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 40 Adet Daraltılmış Ölçüm Alanı oluşturuldu. Su kayıplarının azaltılmasına yönelik yapılan işlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla yapılan, Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ SCADA Kontrol Merkezi törenle hizmete girdi.

Açılış törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasiler, bürokratlar ve Adanalılar katıldı.

ADANA’NIN TAMAMI SİSTEME DAHİL EDİLDİĞİNDE YILDA 40 MİLYON METREKÜP TASARRUF

Projenin ayrıntılarını ve önemini anlatan Başkan Zeydan Karalar, “D-400’ün güneyinde 40 adet daraltılmış bölgede, yani Adana’nın yüzde 17’sini kapsayan su kullanım alanında, nerede ne kadar su kullanıldığını belirliyor, varsa kaçağın tespitini yapıyoruz. 12 adet ölçüm bölgesinde yapılan basınç yönetimi ile 1 yılda 1,7 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. Şu an mevcut proje 40 daraltılmış ölçüm alanını ön görmektedir. Diğer bölgelerde yapılan çalışmalarda yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. 40 adet daraltılmış ölçüm alanı yönetimi tam olarak devreye girdiğinde yılda 7 milyon metreküp sadece bu bölgede su tasarrufu sağlanabilecektir. Bu da günde yaklaşık 20.000 m3 suyun kazanılarak artan ihtiyaca cevap verilmesi anlamına gelmektedir. Adana’nın tamamını bu sistemle kontrol ettiğimizde yılda yaklaşık 40 milyon metreküp su tasarrufu olacak. Bu da Adana’nın 3 ayda kullandığı su miktarı anlamına geliyor” diye konuştu.

YAPAY ZEKA DEVREDE

Basınçla ilgili kontrolü yapay zekanın gerçekleştireceğini belirten Başkan Zeydan Karalar, böylece hata yapma riskinin ortadan kalktığını belirterek, “Biz bu işe başlarken alınan göç ve artan nüfusa oranla, Çatalan’dan gelen suyun artık yetmeyeceğini, yeni arıtmalarla içme suyunun artırılmasını konuşuyorduk. Bu sistemle öyle bir proje, en azından bir müddet gerekli olmayacak. SCADA (Uzaktan İzleme ve Denetleme Sistemi) Kontrol Merkezi ile yeni bir arıtma yapmak ihtiyacından da Adana’yı kurtarmış olduk. Bugün arıtmanın maliyetinin 500-600 milyon lira olduğunu düşünürsek, açılışını yaptığımız kontrol merkezinin önemini daha iyi anlamış oluruz” dedi.

KÜRESEL ISINMAYA KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ

Yüksek basınçla su verildiğinde eski boruların patladığını anlatan Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Bu durumun sonucu yaklaşık yüzde 25 su kaybı gerçekleşiyor. Bu kayıp yüzde 5-6’ya düştüğünde ve bütün şehrin tamamını bu sistemle kontrol altına alıp yılda 40 milyon metreküp su tasarrufu gerçekleştirdiğinizde hem Adana’ya, hem iklim değişikliğinin yarattığı tahribatın azaltılmasına önemli katkı sağlıyorsunuz. Kuraklığın, su sıkıntısının, iklim değişikliğinin konuşulduğu dünyada, bu işin paranın ötesinde ne denli önemli olduğu ortaya çıkıyor. Günümüzde dünyanın yüzde 40’ı su sıkıntısı içinde yaşıyor. Biz kentimizde suyu koruyarak, küresel ısınmaya karşı da mücadele etmiş oluyoruz. Adana özel işler yapan bir şehirdir. Bu sistemde yapay zekanın kullanılıyor olması da önemli bir iştir. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Adana özel, güzel bir kenttir, Adanalılar özel insanlardır. Adana ve Adanalılar her zaman daha iyisini hak etmektedir. Biz de en iyisini ve güzelini yapacağız.”

TEKNİK BİLGİ AKTARILDI

Başkan Zeydan Karalar’ın konuşmasının ardından ASKİ SCADA (Uzaktan İzleme ve Denetleme Sistemi) Kontrol Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Bina içinde sistemin tanıtımı yapıldı. ASKİ Genel Müdürü Nesrin Vursavuş, işe 2020 yılında başladıklarını ve D-400 Güney’inde 150 bin abonenin tamamını sisteme aktardıklarını ve projenin bugüne gelene kadar aşamalarını anlattı.

Proje Koordinatörü Erkan Şahin de basın mensuplarına ve katılımcılara, ASKİ SCADA (Uzaktan İzleme ve Denetleme Sistemi) Kontrol Merkezi hakkında teknik bilgi verdi.