40 derecelik sıcaklıkta vatan için buğday dikiyor

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gököz Mahallesi'nde yaşayan Kasım Yıldız, 35 yıl önce bıraktığı ata topraklarına geri dönerek vatan için dağlık alandaki ekinlerini biçmeye başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Gököz Mahallesinde doğup büyüyen ve 35 yıldır Bursa'da yaşayan Kasım Yıldız, asırlardır devam eden geleneğin yeniden yaşatılması için mahallesinde geri dönerek buğday, arpa ve bulgurduk iza ekinlerini biçmeye başladı.

Sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu dağlık alanda gün boyu tırpan sallayan köylüler, her yarım saatte bir mola veriyor. Buğday, arpa ve iza ekili tarlayı 6 kişinin gün boyu çalışarak ortalama 1 günde biçtiğini söyleyen Kasım Yıldız, "Bursa'da 35 yıldır çalışarak emekli oldum. Sonra doğduğum büyüdüm mahalleme geri döndüm. Hayata tekrardan başladım. Ata tohumlarımızı vatan için tekrardan ekmeye başladık. Buğday ve arpa konusunda dünyada bir kriz yaşanıyor. Ben de bu ülkenin bir ferdi olarak ülkemizin buğday ve arpa sıkıntısı yaşamaması için üretmeye başladım. Türkiye genelinde maalesef çok azaldı. Birkaç bölgede ve biz de var. Maliyetlerin yüksek olması tabii ki etken ama bizler asırlık geleneklerin unutulmaması için de ekiyoruz. Bugün iza hasadımız var. Biz de bunu bulgur yapıyoruz. Eskiler çok iyi bilir, bundan çok iyi pilav oluyor. Bu bulgurun bir özelliği de glütensizdir. Kesinlikle ekilmesi lazım bereketli oluyor" dedi.