4 ilde elektrikte kayıp kaçak oranı yüzde 0,9 puan düştü

Sorumluluk bölgesinde bulunan Malatya, Elâzığ, Tunceli ve Bingöl illerinde çalışmalarına devam eden Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), teknik ve teknik olmayan kayıp olan yerleri tespit ederek kayıp kaçak oranını 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1 puan düşürdü.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Fırat EDAŞ yetkilileri tarafından yapılan çalışmada kaçak kullanım yapıp şebekelerden dengesiz olarak elektrik tüketen ve diğer abonelerin enerji sürekliliğine engel olan kişiler, uzaktan okunabilen (PLC) sayaçlar ile sistem üzerinden tespit edilerek kontrolleri sağladı.

Açıklamda, kayıp enerji miktarıyla ilgili yapılan detayda, kayıp kaçaklarda bir önceki yıla göre 24,5 Milyon kWh azalma olduğu kaydedildi.