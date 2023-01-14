39 ülke ataşesi Türkiye'ye geliyor

2-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek Ev ve Mutfak Eşyaları İhracat Fuarı'nın dünyanın dört yanından yabancı yatırımcıları ağırlayacakİSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanlığının belirlediği hedef ülkeler ve öncelikli ülkeler kapsamında çalışmalar yürüten Ambiyans Fuarcılık; başta Avrupa, Afrika, Asya, Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere 39 ülkenin Ticaret Ataşeliklerini ve profesyonel acentelerini 02 – 05 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’nde gerçekleştireceği Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı’nda ağırlayacak.

Fuar, Dünya’nın dört bir yanından profesyonel satın alma yetkilileri ile kanaat önderlerinin ziyaret edeceği “İhracat Platformu ve Merkezi” oluşturmayı hedefliyor. Fuar boyunca toplamda yurtdışından 100 ülkeden 5 bine yakın satın almacı ve sektör temsilcisi bekleniyor.

En çok ziyaretçi beklenen ülkeler; Rusya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Polonya, Cezayir, Fas, Lübnan, İsrail, Filistin, Suudi Arabistan, İngiltere, Hollanda, Balkan Ülkeleri, Sahra Altı Afrika ve Türk cumhuriyetleri.