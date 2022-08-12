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32,6 milyon TL'lik tarımsal destek bugün hesaplarda
EKONOMİ 12.08.2022, 14:54
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 32 milyon 651 bin 947 lira tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirttiANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Kirişci'nin paylaşımında destek ödemesinin detaylarına da yer verildi.
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