31 Temmuz'a dikkat! İlk iki taksit aynı anda ödenecek

Tarihin en kapsamlı borç yapılandırmasında birinci ve ikinci taksit ödemelerinin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına 5 milyonu aşkın mükellef başvurmuştu.

Yapılandırmada 1'inci ve 2'nci taksi ödemeleri için son ödeme günü 31 Temmuz'da dolacak.

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenli Kurumu'nun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları da yapılandırılan borçların bozulmaması için 31 Temmuz için ilk iki taksit uyarısını yineliyor.

Yapılandıran borçlar, tercihe göre peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı, 31 Temmuz itibariyle mükelleflere 2022 yılına ait Gelir Vergisi ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödeme sürelerinin de son günü olduğunu hatırlattı.