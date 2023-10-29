30 yeni marka ilk kez DownTown Bursa'da

Bursa’nın sosyal yaşamına alışılagelmişin dışında yeni bir konsept kazandırma hedefiyle temelleri 5 yıl önce atılan ve Türkiye’nin en büyük karma projesi olan DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi kapılarını açtı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük karma projesi DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi projesi, Meditown Sağlık Merkezi, 1008 farklı tipte konut ve rezidans, kültür&sanat alanları, 5 yıldızlı şehrin ilk lüks konseptli oteli Intercontinental Bursa ve alışveriş merkezi ile bölge halkına farklı bir deneyim sunuyor.

Atış Grup ve Pars Toprak Sanayi A.Ş.’nin 85 bin metrekare alan üzerinde konuşlandırdığı DownTown’un alışveriş merkezi bölümünün kiralama ve yönetimini Fiba CP gerçekleştiriyor. AVM kiralama ve yönetim alanında uluslararası tecrübesiyle projeyi üstlenen Fiba CP hem ulusal hem de uluslararası pazarda tüm sektör ve paydaşlarına sürdürülebilir, yenilikçi ve fark yaratan çözümler sunmaya devam ediyor.

30 MARKA İLK KEZ BURSA’DA

Ulusal ve uluslararası pek çok marka ile anlaşan Fiba CP AVM kiralama ve yönetim ekibi; Gizia Brasserie, Kronotrop, WWF Reflect Studio, Sneaks Up, The Galliard Brasserie, F'ilo Dolio, Voi Coffee, Zuhal Müzik, Magnolia Shop, Banko Burger, Babongo Pizza, Bansan Kore ve Bobi Bubble Tea gibi 30 yeni markayı ilk kez DownTown’da Bursalılarla buluşturdu.

Fiba CP; Vakko, V2K, Vakkorama markalarını barındıran Vakko Couture & Wedding ve Vakko Bistrot ile bölgedeki en büyük Vakko’yu DownTown’a kazandırırdı. Aynı zamanda M&S ve GAP‘in yeni konsept mağazaları ile Lacoste, Atasay, Boyner, Chakra, Kiğılı, Caffe Nero ve Viyana Kahvesi gibi önemli mağazaları da DownTown Bursa bünyesine katarak, AVM’yi ziyaretçileri için çekim merkezi haline getirdi. Fiba CP, 200 seçkin markayla ziyaretçilerine yepyeni bir alışveriş deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Fiba Grubu’nun birikim ve tecrübesini bünyelerinde taşıdıklarını ve Downtown Yaşam ve Eğlence Merkez’inde iş ortakları ile beraber ziyaretçilere yenilikçi ve fark yaratan konseptler sunduklarının altını çizen FİBA Commercial Properties CEO & Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “Karma yaşam alanı konseptiyle global çapta ilkler arasında yer alan Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde, markaların yoğun ilgisi ile karşılaştık. Yatırımcıların da yakından takip ettiği 85 bin m2’lik kiralanabilir alana sahip olan DownTown’ı yüzde 90 doluluk oranı ile açtık. Görmüş olduğumuz bu yoğun ilgi ve talebin temelinde, yatırımını ve yönetimini üstlendiğimiz global çaptaki projelerimizden edindiğimiz tecrübeler ve sektörde öncü konumumuzun getirdiği güven yatıyor” dedi.