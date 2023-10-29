Son Dakika

30 yeni marka ilk kez DownTown Bursa'da

EKONOMİ 29.10.2023, 18:39
30 yeni marka ilk kez DownTown Bursa'da

Bursa’nın sosyal yaşamına alışılagelmişin dışında yeni bir konsept kazandırma hedefiyle temelleri 5 yıl önce atılan ve Türkiye’nin en büyük karma projesi olan DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi kapılarını açtı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük karma projesi DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi projesi, Meditown Sağlık Merkezi, 1008 farklı tipte konut ve rezidans, kültür&sanat alanları, 5 yıldızlı şehrin ilk lüks konseptli oteli Intercontinental Bursa ve alışveriş merkezi ile bölge halkına farklı bir deneyim sunuyor.

Atış Grup ve Pars Toprak Sanayi A.Ş.’nin 85 bin metrekare alan üzerinde konuşlandırdığı DownTown’un alışveriş merkezi bölümünün kiralama ve yönetimini Fiba CP gerçekleştiriyor. AVM kiralama ve yönetim alanında uluslararası tecrübesiyle projeyi üstlenen Fiba CP hem ulusal hem de uluslararası pazarda tüm sektör ve paydaşlarına sürdürülebilir, yenilikçi ve fark yaratan çözümler sunmaya devam ediyor.

30 MARKA İLK KEZ BURSA’DA

Ulusal ve uluslararası pek çok marka ile anlaşan Fiba CP AVM kiralama ve yönetim ekibi; Gizia Brasserie, Kronotrop, WWF Reflect Studio, Sneaks Up, The Galliard Brasserie, F'ilo Dolio, Voi Coffee, Zuhal Müzik, Magnolia Shop, Banko Burger, Babongo Pizza, Bansan Kore ve Bobi Bubble Tea gibi 30 yeni markayı ilk kez DownTown’da Bursalılarla buluşturdu.

Fiba CP; Vakko, V2K, Vakkorama markalarını barındıran Vakko Couture & Wedding ve Vakko Bistrot ile bölgedeki en büyük Vakko’yu DownTown’a kazandırırdı. Aynı zamanda M&S ve GAP‘in yeni konsept mağazaları ile Lacoste, Atasay, Boyner, Chakra, Kiğılı, Caffe Nero ve Viyana Kahvesi gibi önemli mağazaları da DownTown Bursa bünyesine katarak, AVM’yi ziyaretçileri için çekim merkezi haline getirdi. Fiba CP, 200 seçkin markayla ziyaretçilerine yepyeni bir alışveriş deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Fiba Grubu’nun birikim ve tecrübesini bünyelerinde taşıdıklarını ve Downtown Yaşam ve Eğlence Merkez’inde iş ortakları ile beraber ziyaretçilere yenilikçi ve fark yaratan konseptler sunduklarının altını çizen FİBA Commercial Properties CEO & Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “Karma yaşam alanı konseptiyle global çapta ilkler arasında yer alan Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde, markaların yoğun ilgisi ile karşılaştık. Yatırımcıların da yakından takip ettiği 85 bin m2’lik kiralanabilir alana sahip olan DownTown’ı yüzde 90 doluluk oranı ile açtık. Görmüş olduğumuz bu yoğun ilgi ve talebin temelinde, yatırımını ve yönetimini üstlendiğimiz global çaptaki projelerimizden edindiğimiz tecrübeler ve sektörde öncü konumumuzun getirdiği güven yatıyor” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Kasımpasa 10 18
5. Trabzonspor 10 16
6. Beşiktaş 9 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Barcelona 11 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 17
7. Valencia 11 17
8. Rayo Vallecano 11 17
9. Real Betis 11 17
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Getafe 11 12
13. Sevilla 10 10
14. Cadiz 11 10
15. Mallorca 11 9
16. Villarreal 10 9
17. Deportivo Alaves 10 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 11 3