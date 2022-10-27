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3 yılda hayvancılığa belediyeden rekor destek

EKONOMİ 27.10.2022, 09:46
3 yılda hayvancılığa belediyeden rekor destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımın yanında son 3 yılda hayvancılığa da rekor oranda destek sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çiftçilerimizin her konuda yanındayız. Biz desteğimizi sürdüreceğiz, onlarda üretimini sürdürmeye devam edecek” dedi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarıma ve hayvancılığa yaptığı katkılarla üreticilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkta kullanılan kaba yem açığının kapatılması ve hayvancılık yapan çiftçilerin desteklenmesine verdiği önemi yaptığı çalışmalarla yansıtıyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile 3 yılda 5 bin 165 üreticiye silajlık mısır, yem bezelyesi tohumu, korunga tohumu, yonca tohumu, süt otu tohumu ve çim otu tohumu dağıtarak kaba yem ihtiyacı noktasında destek oldu.

Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede 336 arıcıya 1000 adet arı desteğinde bulunurken 150 arıcıya da plastik tabanlı polen tuzaklı boş kovan, arıcı maskesi, arıcı körüğü, temel petek, propolis tuzağı, şurupluk ile arı zehiri dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi, kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması kapsamında 300 üreticiye 1500 kaz desteği sağladı. Kuluçka makinesi, süt soğutma tankı ve paketleme makinesi gibi desteklerle de çiftçinin yüzünü güldürdü. Hayvan sağlığına yönelik ilaçlamalar ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalarla da çiftçinin gönlünü kazandı.

Her alanda üreticinin yanında olduklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Hayvancılıkta en önemli girdi maliyeti kaba yem ihtiyacı. Biz bu konuda çiftçilerimize destek olmak adına 3 yılda önemli destekler sağladık. Yine arıcılıkta, süt üretiminde makine, ekipman destekleri, hayvansal desteklerle de çiftçimizin yanında olduk. Biz desteğimize devam edeceğiz,  onlar üretimini sürdürecek. Onların üretimi ülkemiz ve şehrimiz için çok kıymetli. Samsun olarak üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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