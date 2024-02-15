3 yeni OSB geliyor! Şehir ekonomisine yeni model

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni dönemde şehir ekonomisini güçlendirmek amacıyla 3 adet Organize Sanayi Bölgesi kuracaklarını açıkladı. Güler, bu adımla birlikte şehir ekonomileri üzerinden yeni modeller geliştireceklerini ifade etti.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni dönemde de şehrin sanayi altyapısını güçlendirecek ve istihdam sağlayacak projelere odaklanacaklarını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan mega projelerden biri olan Mesudiye Organize Sanayi Bölgesi ile Akkuş ve Aybastı’da planlanan süt ve peynir ürünleri ve orman ürünleri çalışmaları yeni dönemin ana konuları başında gelecek.

“ŞEHİR EKONOMİLERİ ÜZERİNE YENİ MODELLER GELİŞTİRDİK”

Konu ile ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Yeni dönemde 3 tane organize sanayi açacağız. Bunda Mesudiye’deki çok önde gidiyor. Hayvan İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. 15 bin baş hayvan olacak. Akkuş’ta ahşap sanayi ile ilgili yapacağımız orman ürünleri ile öbür tarafta Aybastı’da süt ve peynir ürünleri üzerine yaptığımız çalışmalar var. Bunların sayılarını artıracağız. 150 tane de iş yerimiz hazır. Aynı zamanda bir 7 tanede şirket kurduk. Fabrika kuruyoruz yani. Üretimleri sürdürüyoruz. Burada şehir ekonomileri üzerine yeni modeller geliştirdik.”