3. marifetli hanımlar pazarı açıldı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından desteklenen, şehrimizdeki kadınlarca üretilmiş el işi ve gıda ürünlerinin satışının yapıldığı "Marifetli Hanımlar Pazarı" törenle açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in destekleri ile kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamak için Zafer Meydanı’nda 100’ü aşkın stant kuruldu.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğinde Marifetli Hanımlar Pazarı açılış töreni gerçekleştirildi. Üçüncüsü düzenlenen açılış programına; Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve eşi Sevim Zeybek, Rektör Yardımcıları, Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“HANIM KARDEŞLERİMİZİN DESTEKÇİSİYİZ”

Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek hanımları tebrik ederek, onlara destek çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Zeybek, “ Hemşehrilerimiz, hanım kardeşlerimiz el emeği ürünlerini pazarlayabilecekleri bir yer mi var mı diye sorduklarında meydanın emirlerinde olduğunu, istedikleri zaman onlara verebileceğimizi ifade etmiştik. Gayemiz unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nuru eserlerin gün yüzüne çıkartılıp, satışının yapılması ile ev ekonomilerine katkı sunmak. Hanım kardeşlerimiz el emeklerini burada sergiliyorlar. Açılışımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, bol kazançlar diliyorum” dedi.

Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise açıklamasında; “3.’sünü gerçekleştirdiğimiz Marifetli Hanımlar Pazarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzel bir organizasyon. Bu etkinliğin meydanda yapılması da önemli. Burası Afyonkarahisar’ın merkezi. Girişimci hanım kardeşlerimize de hayırlı pazarlar olsun diyorum. Hükümet olarak girişimci hanımları gönülden destekliyoruz. Pazara katılan herkese bereketli kazançlar diliyor, Belediye Başkanımız ve emeği geçen personellere de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

PAZAR 3 GÜN BOYUNCA AÇIK KALACAK

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek Marifetli Hanımlar Pazarı'nın açılışı yapıldı. Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve eşi Sevim Zeybek ile protokol üyeleri stant kuran kadınların tezgâhlarını tek tek ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Başkan Mehmet Zeybek ve eşi Sevim Zeybek sergilenen ürünlerden satın alarak hanımlara destek oldu. Marifetli Hanımlar Pazarı üç gün boyunca ziyarete açık kalacak.