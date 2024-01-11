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3 çeşit yemek 10 lira! Herkes Mahalle Mutfakları'na koştu

EKONOMİ 11.01.2024, 07:54
3 çeşit yemek 10 lira! Herkes Mahalle Mutfakları'na koştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in hizmete sunduğu ‘Mahalle Mutfakları’ projesi sayesinde dar gelirli vatandaşlar, 3 çeşit sıcak yemeği 10 TL’ye alabiliyor.MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2020 yılında başlayan ve her gün binlerce vatandaşın faydalandığı projeden, dar gelirli, yemek yapmaya vakti olmayan ve yemek yapmayı bilmeyen vatandaşlar faydalanıyor. Bütçelerine bir nebze de olsa katkı sunması için Büyükşehir’in Mahalle Mutfakları’nı tercih eden vatandaşlar, Aşhanede temiz bir ortamda pişen ve kent genelinde 49 noktada bulunan mutfaklarla sağlıklı ve ucuz yemeğe ulaşıyor. 10 TL ile 3 çeşit yemek alabilme imkanı bulan vatandaşlar ise projeden son derece memnun.

Dabak: "Başladığı günden bugüne 2 milyondan fazla vatandaşa hizmet verdik"

Mahalle Mutfakları’nın 2020 yılında hizmet vermeye başladığını söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Mustafa Gönen Dabak, “Projeye başlanıldığı günden bugüne 2 milyondan fazla vatandaşa hizmet verdik. Bu hizmetimiz sadece dar gelirlilerle sınırlı değil. Evde yemek yapamayan insanlar da gelip burada yemek alabilirler. Şu anda Tarsus, Erdemli ve merkez ilçelerde olmak üzere toplam 49 noktada vermekteyiz” sözlerine yer verdi.

Temsili ücretlerle hizmetlerini sürdürdüklerini kaydeden Dabak, 10 TL gibi düşük bir ücretle hizmet verdikleri için taleplerin her geçen gün arttığını söyledi. Her mahalleden talep geldiğini belirten Dabak, “Osmaniye Mahallesi’ne yeni açıldı. Bütün mahallelerde açılması için biz elimizden geldiğince çalışıyoruz” dedi. Dabak vatandaşlara çağrı yaparak, “Vatandaşlarımızı doyurucu yemeklerini gelsinler buradan uygun fiyatlara alsınlar ve yemeğin tadını çıkarsınlar” diye konuştu.

Mahalle Mutfakları her kesimden binlerce kişiye doyurucu, temiz ve ucuz yemek sağlıyor

Annesi yaşlı olduğu için yemek yapmaya zamanı olmadığını söyleyen Önder Kaptaç, “Yemekler muazzam, çok memnunuz. Evde yemek yapamayan herkes gelsin, bu hizmetlerden faydalansın” ifadelerini kullandı.

Ekmek büfesi işlettiği için yemek yapmaya vakit bulamayan Çiğdem Nurtop, Mahalle Mutfakları sayesinde sıcak ve doyurucu ev yemeklerini ucuza alabildiğini söyledi. Çocuklarının da çok sevdiğini belirten Nurtop, “Hem çalışanlar hem yemek yapamayanlar için ideal” dedi. Yemek yapmaya vakti kalmayanlara da çağrıda bulunan Nurtop, “Hemen gelsinler, faydalansınlar. Çok memnunuz. Çalışanlar, özellikle yalnız yaşayanlar, bütçesi olmayan insanlar için çok güzel bir hizmet” dedi.

Vakti olmadığı zamanlarda gelip yemek aldığını belirten Müzeyyen Ökmen, yemeklerin piştiği Aşhane'nin steril ortamını gördüğü için gönül rahatlığıyla aldığını söyledi. Dışardan yemek yemediğini söyleyen Ökmen, “Memnuniyetle geliyorum. İçim rahat bir şekilde güvenle öneriyorum. Yemek yapamayan, vakti olmayan insanlar gelip buradan yemek yiyebilirler” diyerek, bu hizmetin daha da artması için çağrı yaptı.

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