3. Bulgar-Türk İş Forumu Bulgaristan'da gerçekleştirildi

Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde III. Bulgar-Türk İş Forumu gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Foruma Keşan TSO Meclis Başkanı Ahmet Koru, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Kadın Girişimciler de katıldı.

İş Formu kapsamında; T.C. Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, T.C. Burgaz Ticaret Ataşesi Ali Arda Alıcı, T.C. Filibe Ticaret Ataşesi Armağan Al ve Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnce ile görüşmelere bulunuldu.

Görüşmede Keşan-Burgaz arasında yapılacak işbirlikleri, ticari yatırımlar ve proje çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu ve işbirlikleri konusunda gerekli adımların atılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Koru, forumun verimli bir şekilde geçtiğini belirterek “Üyelerimize işbirlikleri konusunda olumlu görüşmeler gerçekleştirdik.” dedi.