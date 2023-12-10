3 bin 500'ten fazla projeye finansal destek

Türkiye'nin yapay zeka konusunda attığı adımları anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu adımlar sayesinde startupların kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu, Türkiye'de girişimcilik ekosistemi sayesinde halihazırda 7 unicorn bulunduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Teknolojik gelişmelere, yapay zekaya ve bu alandaki çalışmalara yönelik yaklaşımlarının Türkiye'nin küresel rekabetçi gücünü artırdığını dile getiren Bakan Kacır, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023 kapsamında gerçekleştirilen "Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi Yıkıcı Musibet mi?" başlıklı oturumun açılışında konuştu.

2021'de ilan edilen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahseden Bakan Kacır, Türkiye'nin büyüyen yapay zeka ekosisteminde verimliliği güçlendirdiklerine vurgu yaparak, "Yapay zekanın geniş kullanımını endüstride ve kamu kurumlarında teşvik ediyoruz. TÜBİTAK'ın destek programları ve burslarıyla geçtiğimiz 21 yılda 3 bin 500'den fazla projeyi yapay zeka alanında destekledik ve yaklaşık 7 milyar lira finansal destek sağladık." dedi.

TEKNOPARKLARIMIZDA 2 BİN 200'DEN FAZLA YAPAY ZEKA FİRMASI FAALİYET GÖSTERİYOR

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Kacır, dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivallerini yaptıklarını belirterek, bugün 2 bin 200'den fazla yapay zeka firmasının teknoparklarda faaliyet gösterdiğini kaydederek, yapay zeka startuplarına yönelik desteklerinden ve onlara verdikleri önemden bahsetti.

Avrupa çapında stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanan ve bir AB finansman programı olan Dijital Avrupa Programı'na değinen Bakan Kacır, "Bu yıl ise Dijital Avrupa Programı'na katılımımızla birlikte süper bilgisayarlara erişim sağlayacağız. Ülkemiz açık veri ve yapay zeka konusunda aynı zamanda küresel ortaklık sağlıyor" dedi.

TEKNOLOJİK YETERLİLİKLER AHLAKİ DEĞERLER EKSİKSE İNSANLARA SADECE FELAKET GETİRİR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'de yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve bunlardan ülkenin faydalanmasının sağlanması adına yaptıkları çalışmaları da anlattı.

"Biz aynı zamanda yapay zeka sistemlerini paylaşılmış değerlerimizle geliştirmek istiyoruz" diyen Bakan Kacır, Yapay zeka teknolojilerinden insanlığın ve ülkemizin fayda sağlamasını istiyoruz. Öyle bir noktadayız ki insanlık yapay zeka, kuantum bilgisayar ve biyoteknolojiler noktasında inanılmaz gelişmeler gösteriyor. Ancak tarih bize pek çok örnekte göstermiştir ki teknolojik yeterlilikler ahlaki değerler eksikse insanlara felaket getirir. Bu cümle bile yetersiz aslında. İsrail'in baskısını şu anda Filistin'de görüyoruz. Bu bize teknolojilik yeterliliklerin ahlaki değerler olmazsa insanlığı nasıl tekrar tekrar yok ettiğini gösteriyor. Adaletsiz dünya düzeni bize parlak bir gelecek vadetmemektedir. Burada ahlaki değerler üzerinde evrensel bir anlaşma eksikliği var. Bu konsensüse tüm insanlık tarafından sahip çıkılmalı. Bu durumda insanların en büyük desteği ahlaki değer olması" diye konuştu.