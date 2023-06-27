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2,5 litre kola 40 lira oluyor
EKONOMİ 27.06.2023, 10:04
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, temmuz ayında Coca Cola ürünlerine yüzde 20 zam geleceğini sosyal medya hesabından duyurdu.
İSTANBUL (İGFA) - Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesaplarından, “Coca Cola’ya yüzde 20 zam geliyor. Buna göre 2,5 litre coca cola 40 lira olacak. Temmuz ayının ilk haftası. Zam geldi hayırlı olsun” paylaşımında bulundu.
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