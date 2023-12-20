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2024 Türkiye'sinin girişimcilik geleceği 'yapay zeka' olacak

EKONOMİ 20.12.2023, 11:34
2024 Türkiye'sinin girişimcilik geleceği 'yapay zeka' olacak

Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren, 2024 yılında dikey tarım, yapay zeka, siber güvenlik ve lojistik girişimlerinin daha fazla dikkat çekeceğini açıklayarak, 2024 yılında Türkiye'den bir kaç unicorn çıkacağını öngördüklerini açıkladı.İSTANBUL (İGFA)-  Girişimlerin incelendiğinde Keiretsu Forum Türkiye’ye yapılan başvuruların yüzde 25'inin yapay zeka startupları olduğuna dikkati çeken Duygu Eren, bu yıl yüzde 25 olan bu oran 2024'te yüzde 40-50 olacağını öne sürdü. Yapay zekanın çok farklı çeşitleri olduğuna vurgu yapan Eren, "Yapay zeka artık günümüzde olmazsa olmazlardan. Yapay zeka tüm dünyada konuşuluyor ama Türkiye oyun girişimlerinde dünyada süper ligde. En az İngiltere veya Amerika kadar oyun girişimlerinde başarılıyız." dedi.

YÜZDE 20’LİK PAY LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE

Trendleri takip ederken, tek bir kriterleri olduğunu ifade eden Eren, "Gelir üreten girişimlere yatırım yapıyoruz. Dikey tarım, yapay zeka, siber güvenlik dikkat ettiğimiz girişimler. Öte yandan lojistik ve sağlık girişimlerini seviyoruz. Bu sektörler dikkat ettiğimiz sektörler. En ağırlıkta dikkat çeken girişimlerde ise yüzde 20’lik pay lojistikte. Diğer payın içinde ise sağlık, perakende, görüntü işleme sektörü, siber güvenlik girişimleri var. Yatırımcılar paralarının geri dönüşlerini bekliyorlar. Bu geri dönüş esnasında da bizim fark yarattığımız konu, o girişimi ilk etapta yakalamamız ve yakaladıktan sonra da o girişimin tekrar ve tekrar fonlanması oluyor" diye konuştu.

2023 yılının 2019 yılı metriklerine geri dönülen bir yıl olduğunu da sözlerine ekleyen Eren, “2023 yılında bazı küçülmeler yaşadık ama 2024'ten umutluyuz. 2023 yılında Keiretsu Forum Türkiye olarak 10 yatırım gerçekleştirdik, sene sonuna kadar da tahmini 12 yatırımla 2023'ü tamamlayacağız. En çok yatırımı da Keiretsu Forum Türkiye olarak biz yapmış oluyoruz. 1 milyar dolarlık bir çözümü çözebilmeniz için, 1 milyar dolarlık bir çözümle gelmeniz gerekiyor. Bu bakımdan 2024 bizim için çok çok daha iyi bir yıl olacak" dedi.

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