2023’ün ilk gongu Oncosem için çaldı

Kemoterapi ilaç hazırlama sistemleri üreticisi Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzı dolayısıyla Borsa İstanbul’da (BİST) gong töreni düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Borsa İstanbul’da (BİST) gong, bu kez Oncosem için çaldı. İnfo Yatırım aracılığıyla halka arz sürecini başarıyla tamamlayan şirketin, halka arz büyüklüğü 104 milyon 125 bin TL, halka açıklık oranı ise 24.95 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da düzenlenen Gong Töreni’ne Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Oncosem Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül katıldı.

Törende konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Oncosem, halka arzda gelen yüksek taleple ve 104 milyon TL tutarında halka arz geliriyle başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Oncosem’in halka arzında yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gelen yüksek talep, hem Oncosem’e hem de sermaye piyasalarımıza olan güveni göstermektedir. Ben bu güvenin 2023 yılındaki halka arzlarda da devam edeceğini düşünüyorum. Yılın bu ilk gong töreninde, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı ve borsamızın kuruluşunun 150. yılı olan 2023 yılının, şirketlerimize, yatırımcılarımıza, aracı kurumlarımıza, tüm paydaşlarımıza, borsamıza, sermaye piyasamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

HEDEF DÜNYANIN SAYILI ŞİRKETLERİNDEN BİRİ OLMAK

Oncosem’in 26 yıllık geçmişine çok önemli başarılar sığdırdığını, bugün ise bu başarılarını halka arzla taçlandırdıklarını söyleyen Oncosem Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, “Oncosem olarak kemoterapi ilaç hazırlama sistemleri üretiminde Türkiye’de sektör lideri olduk ve bu başarılara insani pazarlama ilkelerimizden hiç ödün vermeden ulaştık. 30 ülke ve Türkiye genelinde 50 özel ve kamu sağlık kuruluşunun onkoloji merkezlerinde kurduğumuz sistem sayesinde bugün her iki hastadan birine kemoterapi desteği vermekten gurur duyuyoruz. Bu aşamada, halka arzdan çok daha önce bize inanan ve gelecek için güçlü adımlar atmamız adına gücümüze güç katan Lydia Yatırım Holding ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın vizyoner yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Şu anda bize güvenen yatırımcılardan aldığımız güçle artık Borsa İstanbul’dayız. Hedefimiz halka arzdan elde ettiğimiz gelirle yeni yatırımlara imza atmak ve Oncosem’i kendi alanında sadece Türkiye’nin değil dünyanın sayılı şirketleri arasında yer almasını sağlamak” diye konuştu.