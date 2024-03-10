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2023'ün son üç ayında 5 bin 122 yatırıma teşvik

EKONOMİ 10.03.2024, 12:43
2023'ün son üç ayında 5 bin 122 yatırıma teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yılın eylül-aralık döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi düzenledi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1 Eylül-31 Aralık 2023 tarihlerinde verdiği yatırım teşvik belgesi listesini bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, 4 aylık dönemde çeşitli sektörlerde 5 bin 122 yatırım için teşvik belgesi hazırlandı.

Öte yandan, 242 yatırım teşvik belgesi iptal edilirken söz konusu dönemde 1152 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi.

–– 2023 Yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Aylarına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2023 Yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Aylarına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2023 Yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Aylarına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi için tıklayabilirsiniz

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